Jim Carrey, l’addio dell’attore su Twitter

Jim Carrey dice addio a Twitter: l’attore di The Mask ha annunciato la chiusura del suo account nella giornata del 30 novembre 2022, salutando i suoi quasi 19 milioni di followers. Il motivo, seppur non dichiarato esplicitamente, sarebbe da ricercarsi nel passaggio di proprietà del social network nelle mani di Elon Musk.

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r — Jim Carrey (@JimCarrey) November 29, 2022

“Lascio Twitter, ma prima ecco un cartone animato che ho realizzato con il mio amico Jimmy Hayward. È basato sul mio dipinto di un vecchio guardiano del faro pazzo, in piedi nudo in una tempesta, che evoca gli angeli e accende la sua lampada per guidarci attraverso una notte insidiosa. Vi amo tutti così tanto”. Jim Carrey ha salutato così i fan. Pubblicando un microcortometraggio realizzato dall’animatore di Ortone e il mondo dei chi, Free birds – tacchini in fuga. Il filmato mostra appunto un vecchio che canta nudo davanti a un faro.

Di recente, l’attore era stato inserito dal ministero degli Esteri russo nella lista del cento canadesi che non potranno più entrare in Russia. In quell’occasione, Jim Carrey aveva scritto: “Temo che il peggio sia accaduto. Siamo banditi dalla Russia, ma i problemi di 100 canadesi non valgono una montagna di fagioli in questo pazzo mondo. Avremo sempre Parigi”, si è consolato la star, citando la famosa battuta di Humphrey Bogart in Casablanca.