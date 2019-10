Il Re Leone, Elton John contro il remake live-action: “Hanno rovinato la musica”

Campione d’incassi, Il Re Leone è approdato quest’estate al cinema riscuotendo un grandissimo successo a livello internazionale, eppure c’è qualcuno che non ha particolarmente apprezzato il lavoro fatto dalla Disney.

Quel qualcuno è Elton John, firma della colonna sonora del film d’animazione de Il Re Leone (1994), che ha mosso alcune critiche nei confronti del live-action.

Intervistato dal magazine GQ, il cantante ha dichiarato: “La nuova versione de Il Re Leone è stata un’enorme delusione per me perché penso abbiano rovinato la musica”.

Elton John contro il live action: le motivazioni

Dure accuse, quelle di Elton John, contro uno dei più prolifici film della Disney. “La musica era una parte importante del film originale e nella nuova versione non ha avuto lo stesso impatto. Si sono perse la magia e la gioia”.

Stando a quanto dichiarato, Elton John non è stato coinvolto nella produzione della trasposizione in live-action. “Avrei voluto che mi avessero invitato maggiormente nei processi decisionali, ma la visione creativa per il film e la sua musica questa volta erano diverse e non sono stato realmente accolto o trattato con lo stesso livello di rispetto”.

A infastidire particolarmente il cantante di Rocketman sono state le nuvoe versioni dei brani presenti nel film de Il Re Leone, che non combaciano con la sua scelta artistica.

E, andando contro Beyoncé e Donald Glover, il cantante ha poi specificato: “La colonna sonora 25 anni fa era l’album più venduto dell’anno, questa volta non è andata così. La nuova soundtrack è scesa molto rapidamente in classifica, nonostante l’enorme successo al botteghino del film”.

C’è da chiedersi cosa ne penserà Beyoncé delle sue critiche.

ESCLUSIVO, Il Re Leone: Elton John a TPI: “Simba ci insegna che non è mai tardi per cambiare”