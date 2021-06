Mercoledì 23 giugno il Parco di Monte Ciocci accoglie il regista Silvano Agosti e il compositore Nicola Piovani, che presentano “N.P. – Il Segreto” di Silvano Agosti (1971, 95 min): un film di fantascienza dagli importanti spunti sociologici e di riflessione. L’incontro è moderato da Laura Delli Colli, Presidente Fondazione Cinema per Roma.

A Trastevere sarà invece proiettato “Bella e Perduta” di Pietro Marcello (2015, 87 minuti): dalle viscere del Vesuvio, Pulcinella viene inviato nella Campania dei giorni nostri per esaudire le ultime volontà del pastore Tommaso: mettere in salvo un giovane bufalo di nome Sarchiapone. La Cervelletta invece ospita “Piovono Pietre” di Ken Loach (1993, 90 min), che racconta la storia di Bob, un disoccupato che ricorre agli espedienti più vari per sopravvivere e finisce per ritrovarsi in grossi guai.

Giovedì 24 giugno in piazza San Cosimato arrivano Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Geno Diana, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini per introdurre la visione de“Il grande Spirito” di Sergio Rubini (2019, 113 min), modera il critico cinematografico Fabio Ferzetti. Alla Cervelletta nuovo appuntamento con Wim Wenders e il suo “L’Amico Americano” (1977, 128 min): tratto dal romanzo “Ripley’s Game” di Patricia Highsmith, è la storia di un trafficante di quadri che induce un pacifico corniciaio leucemico a uccidere un uomo nella metropolitana a Parigi. I due però rimarranno amici, e questo manderà all’aria i piani dell’organizzazione malavitosa. A Monte Ciocci sarà proiettato “Essere John Malkovich” di Spike Jonze (1999, 113min), film di culto che si guadagnò tre nomination agli Oscar grazie alla sua miscela di commedia e dramma capace di giocare con elementi surreali e a tratti assurdi.

Venerdì 25 giugno a Trastevere alle 19.30 avverrà la consegna del Premio Talento & Tenacia, premio ideato e organizzato da ASP Asilo Savoia in collaborazione con Gazzetta Regionale e dedicato agli under delle squadre di Eccellenza di Roma e del Lazio per promuovere i valori sociali dello sport. A seguire, Vincenzo Marra presenta la visione del suo film “La volta buona” (2019, 95 min). Modera la giornalista Fulvia Caprara. A Tor Sapienza invece continua la retrospettiva su Ken Loach con “My Name is Joe” (1998, 105 min): a Glasgow, Joe si sente pronto per cominciare una nuova vita dopo non aver più bevuto da un anno: conosce Sarah e nasce una relazione. Ma qualcosa va storto, e Joe si ritrova a dover fare i conti con un passato criminale dal quale pensava di essere uscito per sempre. A Valle Aurelia spazio invece a “Coraline e la porta magica” di Henry Selick (2009, 100 min), cartone animato capace di incantare grandi e piccini.

Sabato 26 giugno in piazza San Cosimato arriva la toccante e colorata magia messicana di “Coco” (2017, 105 min), la straordinaria avventura di Miguel che sogna di diventare un grande musicista e inizia un viaggio per scoprire i misteri celati dietro le storie e le tradizioni dei suoi antenati. Alla Cervelletta, alle ore 21, verranno proiettati gli ottavi di finale degli Europei di calcio. Monte Ciocci invece ospita la proiezione di “Human Nature” di Michel Gondry (2001, 96 min).

Domenica 27 giugno a Trastevere il cast e la troupe presentano “Saturno Contro” di Ferzan Ozpetek (2007, 110 min), in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale. A Tor Sapienza arriva il terzo capitolo della saga “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” di Alfonso Cuarón (2004, 142 min) e a Valle Aurelia invece è la volta di “Ti ricordi di Dolly Bell?” di Emir Kusturica (1981, 110 min), pellicola vincitrice del Leone d’Oro per la miglior Opera Prima alla Mostra del Cinema di Venezia ambientata a Sarajevo che porta su schermo lo scontro familiare e sociale tra nuova e vecchia generazione.

Il Cinema in Piazza si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e sotto il patrocinio del Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Lazio, Lazio Innova, dell’Ente Regionale RomaNatura e con il patrocinio di Roma Capitale e del Municipio I. Tutta l’iniziativa è resa possibile grazie al supporto del main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas e di Iberdrola, nonché con il contributo di Poste Italiane, Camera di Commercio, Asilo Savoia, Otto per Mille della Chiesa Valdese e Fai Cisl. Confronti è il media partner dell’edizione 2021, RomaToday il local media partner e RadioRock il radio partner. La rassegna è possibile anche grazie a Medici Senza Frontiere, Charity Partner dell’evento, e a CSC – Cineteca Nazionale, D-vision, Pulse e Prenotaunposto.it, partner tecnici. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e l’Istituto Giapponese di Cultura.

Tutte le proiezioni e gli incontri sono ad accesso libero fino a esaurimento posti e solo su prenotazione tramite registrazione su www.prenotaunposto.it/ ilcinemainpiazza. Sul sito si potrà prenotare la propria “piazzola” dove sarà possibile partecipare alle serate con cuscini, teli e sedute portati da casa, nel rispetto delle norme anti-coronavirus.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

INCONTRI E PROIEZIONI A PIAZZA SAN COSIMATO (TRASTEVERE)

Mercoledì 23 giugno ore 21.15 : “Bella e Perduta” di Pietro Marcello (2015, 87 minuti)

Giovedì 24 giugno ore 21.15 : Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Geno Diana, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini presentano “Il grande Spirito” di Sergio Rubini (2019, 113 min)

Modera Fabio Ferzetti.

Venerdì 25 giugno ore 19.30 : Consegna Premio Talento & Tenacia. A seguire Vincenzo Marra presenta “La volta buona” di Vincenzo Marra (2019, 95 min). Modera Fulvia Caprara.

Sabato 26 giugno ore 21.15 : proiezione di “Coco” (2017, 105 min)

Domenica 27 giugno ore 21.15 : Cast e troupe presentano “Saturno Contro” di Ferzan Ozpetek (2007, 110 min) In collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale.

INCONTRI E PROIEZIONI AL PARCO DELLA CERVELLETTA (TOR SAPIENZA)

Mercoledì 23 giugno ore 21.15 : proiezione di “Piovono Pietre” di Ken Loach (1993, 90 min)

Giovedì 24 giugno ore 21.15 : proiezione “L’Amico Americano” di Wim Wenders (1977, 128 min)

Venerdì 25 giugno ore 21.15 : proiezione di “My Name is Joe” di Ken Loach (1998, 105 min)

Sabato 26 giugno ore 21 : proiezione ottavi di finale UEFA EURO 2020

Domenica 27 giugno ore 21.15 : proiezione di “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” di Alfonso Cuarón (2004, 142 min)

INCONTRI E PROIEZIONI AL PARCO MONTE CIOCCI (VALLE AURELIA)

Mercoledì 23 giugno ore 21.15 : Silvano Agosti e Nicola Piovani presentano “N.P. – Il Segreto” di Silvano Agosti (1971, 95 min). Modera Laura Delli Colli

Giovedì 24 giugno ore 21.15 : proiezione di “Essere John Malkovich” di Spike Jonze (1999, 113min)

Venerdì 25 giugno ore 21.15 : proiezione di “Coraline e la porta magica” di Henry Selick (2009, 100 min)

Sabato 26 giugno ore 21.15 : proiezione di “Human Nature” di Michel Gondry (2001, 96 min)

Domenica 27 giugno ore 21.15 : proiezione di “Ti ricordi di Dolly Bell?” di Emir Kusturica (1981, 110 min)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria: https://www.prenotaunposto.it/ ilcinemainpiazza/

IL CINEMA IN PIAZZA

settima edizione

da venerdì 4 giugno a domenica 1 agosto 2021