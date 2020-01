Herzog incontra Gorbaciov, la clip in esclusiva a TPI del documentario di Werner Herzog e Singer

Herzog incontra Gorbaciov, il documentario che presto arriverà in sala si presenta in una clip esclusiva a TPI. Il documentario, realizzato da Werner Herzog e André Singer, sarà distribuito nelle sale italiane dal 19 al 22 gennaio 2020 e racconterà la storia dell’ultimo presidente dell’Unione sovietica e premio Nobel per la pace, Mikhail Gorbaciov.

Ma sarà proprio Gorbaciov a raccontarsi. L’ex capo dello stato sovietico, a 88 anni, ripercorre insieme al regista (grande nome del cinema) i momenti salienti della sua vita politica (dal 1985 al 1991) e privata.

Herzog incontra Gorbaciov, Un maestro del cinema e un gigante della politica

Questo documentario è inteso come un testamento morale ed esistenziale nella sua forma più autentica. Tramite eccezionali immagini d’archivio, unite a interviste esclusive, il film racconta la vita di quest’uomo con umorismo, curiosità storiche e vicende talvolta sconosciute.

Dalla sinossi: dall’infanzia contadina agli studi presso l’Università di Mosca, fino alla rapida ascesa nelle fila del Partito Comunista Sovietico, il documentario è un viaggio tra ricordi, materiali d’archivio e testimonianze d’eccezione che consentono, così, di ripercorrere le tappe salienti della politica degli ultimi decenni.

Herzog incontra Gorbaciov, la storia raccontata da Herzog e Singer

“Avevo davanti a me un uomo che ha cambiato il corso del ventesimo secolo e le cui azioni hanno trasformato il mondo in cui sono cresciuto; eppure, a Mosca, ho trovato una figura un po’ tragica e solitaria, circondata da persone che lo incolpavano per la perdita dell’Unione Sovietica e per non aver adempiuto alle promesse della Perestrojka e del Glasnost’. Le nostre conversazioni sono state sincere e di ampio respiro”, ha spiegato il regista Herzog.

“Abbiamo girato un film che, deliberatamente, non è un documentario storico con tutti i suoi stereotipi. Invece di raccontare tutti gli eventi degli anni ’80 e ’90, abbiamo seguito la storia attraverso gli occhi di Gorbaciov. Questo ci ha permesso di conoscere l’umanità che si nasconde i dietro personaggi politici che hanno segnato la fine della guerra fredda”, ha aggiunto Singer.