Il prossimo film di Christopher Nolan sarà basato sull’Odissea di Omero e avrà un cast stellare

Il prossimo film del regista premio Oscar Christopher Nolan sarà un adattamento dell’Odissea di Omero. Lo ha reso noto sui social la casa di produzione Universal Pictures, aggiungendo che la pellicola “uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026”.

Secondo il magazine statunitense Variety, il cast del film includerà star del calibro di Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o , Robert Pattinson e Charlize Theron.

Nel post della Universal si legge che l’opera sarà “un’epica azione mitica girata in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax”, un sistema di proiezione che ha la capacità di mostrare immagini e video con una grandezza e una risoluzione superiore rispetto ai sistemi di proiezione convenzionali.

La produzione prenderà il via nella prima metà del 2025. Nolan – reduce dal doppio premio Oscar vinto quest’anno per il film Oppenheimer – scriverà e produrrà la pellicola insieme ad Emma Thomas per Syncopy.

Nei giorni scorsi, durante il podcast The Dish, Tom Holland aveva ammesso di aver firmato per il progetto senza conoscere molti dettagli. “Per essere perfettamente onesto, non so davvero di cosa si tratti”, aveva detto: “Sono super emozionato, ma non si è parlato molto del progetto. Ho incontrato [Nolan] ed è stato fantastico. Ha lanciato un po’ liberamente di cosa si tratta, e sono sicuro che quando sarà pronto annuncerà di cosa si tratta”.

Quello di Nolan sarà il terzo film basato sull’Odissea: il poema epico di Omero fu portato per la prima volta sul grande schermo nel 1911 con un film muto di Giuseppe de Liguoro; poi, nel 1954, uscì nelle sale il colossal Ulisse, diretto da Mario Camerini, con Kirk Douglas, Silvana Mangano ed Anthony Queen.

