Paolo Sorrentino: “Il mio prossimo film parlerà d’amore. Ci sarà Toni Servillo”

Dopo il successo di “Parthenope” (film più visto del 2024 in Italia), Paolo Sorrentino è già pronto a rimettersi al lavoro. Il magazine statunitense Variety ha svelato in esclusiva alcuni dettagli del suo prossimo film: il titolo sarà “La Grazia” e il protagonista sarà Toni Servillo, alla sua settima collaborazione con il regista premio Oscar.

Le riprese inizieranno nella primavera del prossimo anno. La pellicola sarà prodotta da Fremantle con The Apartment (società del gruppo Fremantle) e dalla Numero 10 che fa capo allo stesso Sorrentino, in associazione con PiperFilm, che curerà la distribuzione.

L’opera avrà una sceneggiatura originale scritta dal regista. La trama resta avvolta dal mistero: per il momento si sa solamente che si tratterà di una storia d’amore ambientata in Italia.

L’indiscrezione è stata confermata da Sorrentino durante una conferenza stampa nell’ambito delle “Giornate di Cinema” di Sorrento. “Da almeno una ventina d’anni con Toni [Servillo, ndr] volevamo fare un film d’amore, come li ha fatti anche Truffaut”, ha detto. “Il che non vuol dire che lo stiamo facendo esattamente così: questa volta i detrattori dovranno impegnarsi di più per trovare imitazioni”.

“Sono anni che ne parliamo e a modo mio e suo adesso abbiamo trovato una chiave per declinare questa idea in un film”, ha aggiunto il regista. Per Servillo sarà, come detto, la settima interpretazione diretta da Sorrentino: i due hanno già lavorato insieme, tra gli altri, a “L’uomo in più”, “Le conseguenze dell’amore”, “Il Divo”, “Loro”, e “La grande bellezza”, film, quest’ultimo, che nel 2014 ha vinto l’Oscar come miglior pellicola straniera.

LEGGI ANCHE: Germania: un’ex guardia di un lager nazista potrebbe finalmente essere processata all’età 99 anni