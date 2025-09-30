Icona app
Cinema

35mm Film Festival: ecco i vincitori della seconda edizione del concorso cinematografico milanese

Immagine di copertina

L'evento si è tenuto il 27 e il 28 settembre 2025 al Cinema Wanted Clan di Milano

di Redazione TPI

Ecco i vincitori della seconda edizione del 35mm Film Festival nato dal desiderio di due giovani registi, Jean Carlos Gonzalez Flores e Riccardo Chiarini, di condividere l’amore per cinema e dare voce e spazio al talento, con un’occasione di confronto tra artisti, giovani esordienti e appassionati di cinema.

16 le opere selezionate provenienti da tutto il mondo. Opere originali che esplorano vari generi e raccontano la realtà con linguaggi nuovi che fanno davvero sperare nel cinema del futuro.

I Premiati
  • Miglior cortometraggio di Finzione
    TAMAGO
    Regia di Orso, Peter e Benjamin Miyakawa
  • Miglior cortometraggio documentaristico
    GIOJA22
    Regia di Stefano de Felici
  • Miglior regia
    Gabriele Manzoni per “PHANTOM
  • Premio del pubblico
    PER FINTA di Diego Fossati

«Questa seconda edizione del 35mm Film Festival ha visto la partecipazione di oltre 250 opere provenienti da 28 paesi, sparsi in 5 continenti. La selezione dei sedici corti selezionati è stata molto complessa, per via dell’altissimo livello delle opere. Scegliamo solo ciò che ci muove, le opere che ci emozionano o che sanno raccontarci qualcosa con occhi nuovi, nel massimo rispetto dell’anima indipendente del festival. Ci sembra che le sedici opere selezionate restituiscano un senso di incertezza che riflette in modo accurato i tempi che viviamo», commentano Jean Carlos Gonzales Flores e Riccardo Chiarini.

Per maggiori informazioni:
www.35mmfilmfestival.com
info@35mmfilmfestival.com

Redazione TPI
.
