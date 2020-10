Chi è Chiara Ferragni: blog, quanto guadagna, tatuaggi, Fedez e figli

Questa sera, 12 ottobre 2020, su Rai 2 è andato in onda Chiara Ferragni Unposted, documentario sulla vita della 33enne imprenditrice, blogger e influencer italiana. Ma chi è esattamente Chiara Ferragni? Per chi non la conoscesse, Chiara è nata a Cremona il 7 maggio 1987. Figlia di Marco Ferragni, dentista, e Marina Di Guardo, scrittrice. Ha due sorelle minori: Francesca (nata nel 1989) e Valentina (nata nel 1992), e un fratello. Ha frequentato il liceo classico “Daniele Manin” di Cremona ed ha in seguito studiato presso la facoltà di giurisprudenza dell’università Bocconi, senza tuttavia terminare gli studi.

Carriera

Nel 2009 Chiara Ferragni ha creato, insieme all’ex fidanzato Riccardo Pozzoli, il blog The Blonde Salad. Nel 2010 ha presentato una linea di scarpe ed è stata ospite degli MTV TRL Awards. Nel dicembre del 2013 ha collaborato con Steve Madden per la progettazione di una collezione di scarpe per la primavera 2014. Nell’agosto 2014 la Ferragni è stata giudice ospite nella tredicesima edizione di Project Runway. Ad aprile Chiara è diventa la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue. Nel 2016 è diventata global ambassador di Pantene, testimonial di Amazon moda e ha posato per l’edizione statunitense di Vanity Fair. Nello stesso anno Forbes l’ha inserita nella lista “30 Under 30 Europe: The Arts”. Nell’agosto 2016, Mattel ha invece creato una versione Barbie di Chiara Ferragni.

Nel 2017 viene nominata sempre dalla rivista Forbes “l’influencer di moda più importante al mondo”, e viene scelta da Swarovski come testimonial della collezione natalizia, accanto alle top model Karlie Kloss, Naomi Campbell e Fei Fei Sun. Il 6 dicembre 2017 viene premiata a Roma come Top Digital Leader e nella categoria Web Star italiane donne, nell’ambito della prima ricerca sulla leadership digitale in Italia. Nel 2018 viene scelta come testimonial dall’azienda di gioielleria Pomellato e dall’azienda di intimo Intimissimi.

Nel 2019 è protagonista del documentario Chiara Ferragni – Unposted, diretto da Elisa Amoruso e incentrato sul ruolo giocato dai social network nell’influenzare e determinare il mondo del business, in onda oggi – 12 ottobre 2020 – su Rai 2. Nel 2020 l’esordio nel mondo della musica con la partecipazione al singolo “Non mi basta più” della rapper Baby K.

Quanto guadagna Chiara Ferragni

Secondo le stime, il patrimonio netto di Chiara Ferragni è di 10 milioni di dollari. Nel 2016 Forbes l’ha inserita nella lista dei 30 under 30 più influenti al mondo, e all’epoca il suo patrimonio netto si aggirava intorno agli 8 milioni di dollari. Nel tempo Chiara Ferragni ha guadagnato follower (che oggi sono più di 21 milioni) e ingaggi da capogiro. Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia hanno colpito anche Tbs Crew, ma la Ferragni ha affermato che “la società è comunque in crescita e che questa piccola contrazione non influirà in modo significativo sui risultati economici del 2020”. Questo perché, spiega, “l’azienda ha continuato a siglare accordi commerciali e ha attuato misure di contenimento degli effetti negativi del Covid-19 come ammortizzatori sociali e smart working”.

La Serendipity srl, che gestisce il marchio The Blonde Salad e Sisterhood, società che si occupa di ideare campagne pubblicitarie, nel 2017 ha registrato un fatturato di 1,68 milioni di euro e un utile di 273mila euro, in crescita rispetto all’anno precedente. La terza azienda dell’influencer, Sisterhood, ha chiuso il 2019 con un giro d’affari di 11,3 milioni d euro e 5 milioni di utili.

Vita privata, marito, figli

Nell’ottobre 2016 Chiara Ferragni ha ufficializzato la relazione con il rapper italiano Fedez. La coppia si è sposata il 1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata riservata ad amici e parenti. Al momento hanno un figlio (Leone Lucia Ferragni, nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, contea di Los Angeles) e una figlia in arrivo.

