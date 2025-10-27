Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:09
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Cinema

I cattolici polacchi contro Kasia Smutniak: “È pro aborto, non può interpretare la Madonna”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'attrice è nel cast del film di Mel Gibson "La resurrezione"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

I cattolici polacchi si scagliano contro Kasia Smutniak dopo la decisione di Mel Gibson di affidare il ruolo della Madonna all’attrice nel film La resurrezione, seguito della Passione di Cristo. Ad accendere la polemica è stato il sito PolskiiRadi.pl che scrive: “Non è un mistero che Smutniak abbia pubblicamente sostenuto il diritto all’aborto, criticando in più occasioni le leggi della Polonia e ritenendole un pericolo per i diritti delle donne”. Per questo motivo l’attrice di origine polacca “non può interpretare il ruolo della Vergine Maria”. Il Pis, il partito di destra a cui appartiene il presidente della Repubblica Andrej Duda, ha addirittura scritto alla produzione per protestare.

In passato, l’interprete si era scagliata contro il divieto di aborto stabilito in Polonia. Nel 2020, infatti, una sentenza della Corte Costituzionale della Polonia ha dichiarato l’aborto illegale, anche in caso di malformazione del feto. L’interruzione di gravidanza è permessa in Polonia solo quando sono a rischio la salute e la vita della donna o quando questa è rimasta vittima di uno stupro. “Guardo il mio Paese con orrore” aveva dichiarato l’attrice. Di recente, invece, Kasia Smutniak aveva espresso il suo sostegno a Emma Bonino affermando: “La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare del mio corpo, la possibilità di sognare il futuro migliore per i miei figli… tutto mi sembra in pericolo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / La regista e autrice Elisa Amoruso a TPI: “In Italia la libertà di scelta non è ancora difesa”
Cinema / Laura Chiatti: “Convivo con l’ADHD. Non siamo sbagliati, siamo solo fatti di luce e intermittenze”
Cinema / Sunday di Giulio Tonincelli presentato nella 23esima edizione di Alice nella Città
Ti potrebbe interessare
Cinema / La regista e autrice Elisa Amoruso a TPI: “In Italia la libertà di scelta non è ancora difesa”
Cinema / Laura Chiatti: “Convivo con l’ADHD. Non siamo sbagliati, siamo solo fatti di luce e intermittenze”
Cinema / Sunday di Giulio Tonincelli presentato nella 23esima edizione di Alice nella Città
Cinema / Boza Tunisia, i migranti protagonisti al WeWorld Festival
Cinema / Valeria Bruni Tedeschi: "Il politicamente corretto? Lo pratico, ma lo odio"
Cinema / 35mm Film Festival: ecco i vincitori della seconda edizione del concorso cinematografico milanese
Cinema / La nuova vita di Emma Watson: "La recitazione non mi manca"
Cinema / Angelina Jolie critica gli Stati Uniti: "Non riconosco più il mio paese"
Cinema / È morto Robert Redford, attore premio Oscar e leggenda di Hollywood: aveva 89 anni
Cinema / Javier Bardem agli Emmy Awards: "Non posso lavorare con chi giustifica o sostiene un genocidio"
Ricerca