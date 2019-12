“Diletta Leotta favorisce la mentalità maschilista”. La moglie di Collovati all’attacco

Caterina Collovati contro Diletta Leotta

Nel corso della trasmissione Live non è la D’Urso del 16 dicembre su Canale 5 Caterina Collovati ha criticato duramente Diletta Leotta. Il tema della discussione è stato sulle accuse sessiste che spesso e volentieri vengono mosse alla conduttrice di Dazn.

La moglie di Fulvio Collovati, ex calciatore e campione del mondo nel 1982, è intervenuta nel dibattito e su Diletta Leotta ha detto: “Premetto che non ho nulla contro una bella ragazza che potrebbe essere mia figlia. Sarebbe assurdo. Combatto contro l’oggettivazione del corpo della donna. Ma che bisogno c’è di esprimersi con una taglia cinque di reggiseno piuttosto che dimostrare di essere brave giornaliste? Non dobbiamo diventare complici della mentalità maschilista che ci giudica solo come oggetti, questo porta a delle conseguenze”.

Anche Giorgia Rossi, giornalista di SportMediaset, vuole dire la sua: “Facciamo un distinguo. Diletta Leotta non è una giornalista sportiva ma una conduttrice. Lei è libera di fare quello che vuole, indossare quello che vuole, noi quando andiamo sul campo non possiamo. Sceglie liberamente quello che vuole fare”.

Caterina Collovati era già entrata nel merito di una discussione simile lo scorso febbraio circa la polemica che aveva sommerso il marito. L’ex difensore della nazionale nel corso della trasmissione Quelli che il calcio, aveva infatti affermato di provare il volta stomaco ogni volta che una donna parlava di tattica calcistica. Intervenuta ai microfoni di Rai Radio 2 la moglie Caterina aveva difeso il marito Fulvio dicendo: “Sono gli uomini a dover commentare il calcio, le donne stiano un passo indietro”.

La moglie di Collovati: "Sono gli uomini a dover commentare il calcio, le donne stiano un passo indietro"

Caterina Collovati, ecco chi è la moglie dell’ex calciatore Fulvio finito nella bufera per una frase sessista