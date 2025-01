Carlo Conti chiama Scotti e Clerici a Sanremo, la “delusione” di Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni ha commentato con ironia la decisione di Carlo Conti di affidare la co-conduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2025, in onda su Rai 1 martedì 11 febbraio, ad Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Quando aveva annunciato al Tg1 i nomi dei co-conduttori delle altre serate, infatti, il presentatore e direttore artistico della kermesse aveva dichiarato che sarebbe salito da solo sul palco a meno che non fosse riuscito “a convincere due amici storici”.

Tutti avevano pensato a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, ma, con grande sorpresa, Carlo Conti ha invece optato per Antonella Clerici e Gerry Scotti così come rivelato nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno in onda nella giornata di mercoledì 22 gennaio.

Leonardo Pieraccioni, dunque, ha commentato la decisione di Conti con un video postato sul suo profilo Instagram in cui si finge deluso per il “tradimento” dell’amico e collega.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Pieraccioni (@leonardo_pieraccioni)

“No no, va bene… Ho visto il presentatore nerino lì. Chiamava gli amici e poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti. Però quando avevi 22 anni e ti serviva il dopo sole te l’abbiamo portato io e Giorgino, e ora… gira la ruota!” ha dichiarato l’attore e regista.

Tra i commenti postati sotto al video, c’è anche quello dell’altro amico di Conti, ovvero Giorgio Panariello, che ha scritto: “Bravo!! Mi hai levato le parole di bocca!!”. Pronta anche la replica di Carlo Conti che ha commentato: “O che si rinfaccia il dopo sole dopo tutti questi anni?”.