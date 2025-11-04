Icona app
Home » Spettacoli
Spettacoli

Le frecciate di Belen Rodriguez al finto Stefano De Martino: “Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?” | VIDEO

La showgirl argentina è stata protagonista di un faccia a faccia con la parodia del suo ex marito

di Niccolò Di Francesco
Co-conduttrice della puntata del Gialappa Show, in onda su Tv8 nella prima serata di lunedì 3 novembre, Belen Rodriguez si è ritrovata faccia a faccia con Stefano De Martino, o meglio con la sua parodia proposta da Gigi di Gigi e Ross, non risparmiando frecciate all’ex marito. “Ti ricordi quando eri più ricca di me?” afferma il finto De Martino con la showgirl argentina che immediatamente replica: “Sì e tu ti ricordi quando eri meno rifatto di me? Qua rischiamo di cambiarci i connotati”. L’imitatore del conduttore napoletano continua invitando l’ex moglie a una puntata di Affari Tuoi. “No grazie, basta pacchi” è stata la risposta di Belen. La gag continua. “Belen ma lo sai che il mio video privato ha avuto più successo del tuo?” esclama il De Martino fake. “Eh ma certo questo è naturale perché ti alleni molto più di me”.

Lo sketch si è quindi concluso con l’imitatore che ha letto una letterina alla showgirl, la quale, ha così risposto: “Ma perché non te ne vai a ca***e?”. E ancora: “Ho saputo che da quando non ci sono ti manco. Del resto anche io non so stare senza di me, anche se al tuo posto ora c’è Herbert Ballerina. Tu senza di me a chi pensi tutte le notti?”. Pronta l’ultima frecciata di Belen Rodriguez al suo ex: “A quel figo di Gerry Scotti”. Il riferimento è al conduttore al timone della Ruota della Fortuna, che sta vincendo la sfida degli ascolti proprio con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
