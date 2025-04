Beatrice Luzzi: “A Vivere prendevo 12 milioni al mese, Madonna sul set mi disse: ‘chi c***o sei?'”

Conclusa l'esperienza al Grande Fratello in qualità di opinionista, l'attrice si racconta in un'intervista

Reduce dal ruolo di opinionista al Grande Fratello, il reality al quale, l’anno precedente, aveva partecipato come concorrente, l’attrice Beatrice Luzzi si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. L’interprete, 54 anni, parla proprio della recente esperienza nel reality: “Il mio compito era avere un’opinione e suscitarne altre, l’ho svolto a dovere, divisiva lo sono sempre stata, però penso di aver detto cose di senso comune. Sul web ho una schiera di sostenitori che cresce”.

E sulla collega Cesara Buonamici afferma: “Quando nella scorsa edizione ero al Gf come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola, non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo”. Diverse, invece, le parole sul Alfonso Signorini e sulla “rivale” Stefania Orlando: “Alfonso è un personaggio a 360 gradi, dipende da come gli gira, dall’angolatura da cui si pone. Quando è in buona è in buona, quando è in cattiva è in cattiva. Stefania? In finale si è fatta le foto con me e mi ha estorto un aperitivo”.

L’attrice, poi, ricorda i suoi esordi in uno spot al fianco di Vittorio e Alessandro Gassman: “Ero imbarazzata ma orgogliosa. Alessandro? Non è il mio tipo, non mi piacciono gli uomini molto alti, li preferisco sul metro e 75-78. Capelli lunghi, gambe forti. Mi piace Bradley Cooper, bello e figo con carattere”. Beatrice Luzzi recitò anche in un spot al fianco con Michael Schumacher: “Mi chiese ‘di dove sei?’. ‘Di Roma’. ‘Sei romena?'”.

Poi il successo con la fiction Vivere: “Quando la lasciai guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero superpopolare ma quel ruolo mi stava consumando l’anima. E l’ho mollato. L’ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po’”. Quindi il flirt con Gerard Butler e l’incontro con Madonna: “Ero al culmine della popolarità, tutti mi chiedevano l’autografo. Madonna stupita mi chiese: ‘ma tu chi c***o sei?'”. Per tre anni ha anche scritto le domande ai quiz de L’Eredità: “Lavoro di fine intelletto, sondavo tutto lo scibile umano, domande e risposte passano tre fasi di verifica, anche le risposte sbagliate devono essere credibili. Una faticaccia, facevo ricerche 12 ore al giorno”.

E sulla sua vita privata rivela: “Quello non c’è, in questo momento nella mia vita non c’è spazio. Ho due figli adolescenti, è una fase delicata, richiedono attenzioni. Se dovessi lasciarmi andare alla passione avrebbe la meglio su tutto il resto”. Al Grande Fratello ha criticato l’esaltazione di alcuni modelli di donna: “È stata esaltata l’aggressività femminile come espressione di forza, libertà, autonomia, invece è tale e quale a quella maschile. Le donne prevaricanti e prepotenti sono pericolose e da condannare, invece vengono assolte in quanto femmine, io contesto questa difformità. Finora mi hanno contestato, tra qualche mese mi daranno ragione”.