Beatrice Luzzi e le condoglianze preventive all’ex suocera in diretta tv

Bufera su Beatrice Luzzi, attrice e opinionista del Grande Fratello, che, nell’ultima puntata del reality, ha rivolto un pensiero all’ex suocera morente.

Le parole utilizzate, però, hanno sollevato un polverone. “Voglio salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando tutti, in queste ore se ne andrà e non potendo essere lì per l’ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao Laura” ha dichiarato Beatrice Luzzi nel finale di puntata del reality.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

Le dichiarazioni dell’attrice non sono ovviamente passate inosservate sul web. “Nuove frontiere del lutto in tv: le condoglianze anticipate in diretta” si legge tra i commenti. E ancora: “Che schifo”.

Anche la nota agenzia di pompe funebri Taffo ha commentato la notizia scrivendo sui social: “Neanche noi arriviamo a tanto”. E pronta è arrivata la replica di Beatrice Luzzi: “Vergognatevi”.

La vicenda è stata commentata anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha scritto sul suo profilo Instagram: “Tutto quello che accade in questo video è surreale (…). Ancora più distopiche le facce di chi si ritrova lì, in quella dimensione parallela in cui da uno studio tv si salutano i morenti perché ‘non potendo essere lì con lei lo faccio da qua’. Parte l’applauso per la quasi defunta”.

“Ma l’asticella dell’incredibile si alza ancora di più quando Signorini, con un tapiro in mano, la seppellisce anzitempo chiedendo “come si CHIAMAVA?”. “Laura”. “CIAO LAURA!”. E tutti fanno “ciao Laura” con la manina. Insomma, il primo caso della storia di condoglianze al morto anziché ai parenti. Anzi, “al vivo che ci sta salutando un po’ a tutti”. Il tutto, mentre sullo schermo appare il banner “chi vuoi salvare?”, con le foto dei concorrenti in nomination. Che uno non sa neanche più se con il televoto li salvi dall’eliminazione o da un’altra drammatica dipartita. Tutto così vero da essere inverosimile”.