Ballando con le Stelle, il retroscena di Alan Friedman: “L’altra sera Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle”

Ballando con le Stelle, il retroscena di Alan Friedman su Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è al centro del dibattito televisivo per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle: l’ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, è stata spesso accusata di non rispettare le valutazioni della giuria risultando un personaggio molto divisivo.

A raccontare alcuni retroscena di quanto accaduto nell’ultima puntata, in onda su Rai 1 lo scorso sabato 12 ottobre, è stato il giornalista Alan Friedman, anche lui nel cast della trasmissione.

Intervenuto ai microfoni di 5 in condotta, infatti, lo statunitense ha dichiarato a proposito di Sonia Bruganelli con la quale peraltro è in sfida per non uscire dal programma: “Tanti dicono che è antipatica, io la trovo molto gentile”.

“L’altra sera piangeva sulle mie spalle, ma l’ho rassicurata che sarò io a perdere perché lei è molto più popolare e ha molti più follower di me”.

Alan Friedman, poi, con ironia ha lanciato un appello al pubblico: “Votate me e non per Sonia che non è simpatica. Le prime cinque persone a votare per noi verremo a cena a casa vostra”.