Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e il regalo di Elettra Lamborghini

Selvaggia Lucarelli ha rivelato in che cosa consisteva il “cadeau” che Elettra Lamborghini le ha dato nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle.

Nell’ultima puntata del programma, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 16 novembre, infatti, la cantante, ospite come “ballerina per una notte”, prima di confrontarsi con la giuria aveva dichiarato di aver portato un regalo a Selvaggia Lucarelli che però la produzione le aveva vietato di consegnarle in diretta tv.

Cosa mi ha regalato Elettra Lamborghini. Il primo e ultimo unboxing della mia vita. (a Ballando si è rischiato di far saltare in aria la Rai ahahah) https://t.co/QmiwM9fa8z pic.twitter.com/nkD4wMs4m5 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 17, 2024

Il motivo è stato presto svelato e a rivelare il perché è stata la stessa Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter. “Forse sarebbe meglio stendere un velo pietoso sul regalo che Elettra Lamborghini aveva pensato di consegnarmi ieri sera ma in fondo racconta bene non tanto Elettra Lamborghini quanto un vecchio adagio così familiare a noi donne” ha scritto la giornalista.

“La vera cosa incredibile in questa vicenda comunque non è solo ‘l’idea regalo’, bensì l’idea di farmelo scartare in diretta su Rai. E quindi lo scarterò tipo unboxing per farvi provare il brivido di immaginare Milly Carlucci mentre liberavo il cadeaux dalla carta da regalo lì, davanti a lei, sul bancone di Ballando“.

Comunque il cadeaux dato da Elettra Lamborghini a Selvaggia Lucarelli mi fa impazzire, ma che regali sono? ✈️✈️✈️#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/izCwQt9l4h — AMICI NEWS (@amicii_news) November 17, 2024

Elettra Lamborghini, infatti, ha regalato a Selvaggia Lucarelli un dildo con un bigliettino in cui c’era scritto: “Cara Selvaggia. Questo dono è perché pensavo fossi poco attiva, vista la tua acidità. Invece ti dirò, mi stai pure simpatica. Fanne buon uso. Perché ricorda, una rondine non fa primavera, ma un uc*ell0 fa sempre piacere. Con amore, Elettra”.