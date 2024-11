Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli

Selvaggia Lucarelli risponde per le rime a Sonia Bruganelli, la quale, nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, aveva attaccato la giornalista accusandola di scrivere di lei “a pagamento”.

Ospite di Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Trovo che Sonia abbia un grandissimo limite, lei arriva a Ballando con le stelle con un copione già pronto, lei ha imparato la sceneggiatura a memoria che già sa cosa vuole essere quella sera, quindi alcune sere più mansueta, più mite, più remissiva, altre sere invece più battagliera. Era chiaro che era la serata in cui voleva prendersi la scena con le scintille, però devi adeguarti al registro della serata, se no sembri una pazza”.

“Io ieri sera (sabato ndr) le stavo dicendo ‘ti stai smontando, pezzo su pezzo’, le ho detto ‘c’è qualcuno che te la tira’, anzi stavo facendo auto ironia, volevo lasciare intendere che io me la stessi tirando, lei invece parte, fuori contesto e parla di una newsletter a pagamento, perchè quella era a battuta che si era portata da casa e questo fa sì che tutto diventi stonato, lunare, no, perchè ci sono due persone che dovrebbero parlarsi e invece ce nè una che vuole dominare, e credo che il problema di Sonia sia questo, sia proprio il suo volere esercitare potere”.