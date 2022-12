Ballando con le stelle, Iva Zanicchi risponde alle critiche: “Tanti mi hanno definita volgare, ma la volgarità è altro”

Anche nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Iva Zanicchi torna sulle polemiche e si difende dalle critiche incassate nelle scorse settimane. “In questo percorso sono stata spesso accusata di essere volgare, ma la volgarità è altro e se volete vi dico anche cosa”, ha detto la cantante, che assieme al ballerino Samuel Peron ha composto una delle coppie finaliste di questa edizione. Una frase accolta da un applauso convinto del pubblico.

In precedenza, Iva era stata presa di mira per le barzellette che aveva raccontato nelle scorse puntate e anche per l’insulto che aveva rivolto a Selvaggia Lucarelli. “Le è uscita una parola sbagliata e ha capito: si è scusata in tutti i modi possibili , con grande umiltà”, ha chiarito negli scorsi giorni Milly Carlucci, affermando di averla perdonata.

“Una signora di 80 anni che fa il giro di tutti i programmi per scusarsi mi sembra dimostri di non essere arrogante né supponente”, ha aggiunto la conduttrice in un’intervista a Il Corriere della Sera. “Io ho una certa età e quindi posso anche parlare come voglio”, la posizione invece della cantante.