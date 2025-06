Asia Argento celebra i 4 anni senza alcol e droghe: “Non è stato facile smettere, ora scelgo la vita”

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice Asia Argento celebra il suo percorso di disintossicazione da alcol e droghe. “Quattro anni. Quattro anni di sobrietà, di pulizia, di verità cercata a mani nude. Non è stato facile. Non lo è mai per nessuno. Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa. ‘Solo per oggi non avrò paura’” scrive l’interprete. E ancora: “Non sarei qui senza chi mi ha teso la mano, senza chi ha creduto in me anche quando io non ci riuscivo. Grazie a chi ha camminato con me, a chi ha saputo perdonarmi, a chi comprende senza bisogno di spiegazioni. Grazie, dal profondo. A chi c’era, a chi c’è. A chi non c’è più. A chi sa cosa vuol dire”. Asia Argento, quindi, conclude: “Oggi celebro la libertà e il coraggio di non scappare dal disagio”.

L’attrice aveva già parlato del suo percorso di disintossicazione rivelando di aver scelto di non bere più dopo il terzo anniversario della morte di Anthony Bourdain, il suo compagno che si è suicidato nel 2018. “Per chi mi conosce, chi ha letto il mio libro, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di carriera e vita pubblica, sa che fin da quando ero una ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l’abuso di droga prima, ed alcol poi. Ho provato ad annegare i dispiaceri nell’’oblio ma dopo un po’ hanno imparato a galleggiare. I miei ansiolitici sono diventati dei depressivi” aveva dichiarato. E ancora: “Mi auguro che questo ‘coming-out’ possa aiutare ed incoraggiare altri dipendenti che soffrono ancora. C’è una soluzione, se ne può uscire! Provo una gratitudine immensa, e ringrazio gli amici che percorrono con me la strada che porta verso la luce”.