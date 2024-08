Antonello Venditti torna sul palco dopo gli insulti alla spettatrice disabile

Antonello Venditti è tornato a calcare un palco dopo la vicenda degli insulti rivolti a una spettatrice disabile durante un suo concerto.

Il cantante si è esibito a Villa Bellini, a Catania, e, nel corso del concerto, ha anche parlato di quanto accaduto durante il live di Barletta.

“Non sono io quello lì. Non so che fare. Sono nudo come un verme e alla gogna di tutti, questo non è bello. Però io c’ho le spalle larghe, se fosse capitato a un ragazzo, una ragazza, che sta cominciando…? Sentirmi toccato da questo mi ha fatto male, costretto per un equivoco a scusarmi con tutti e fare la parte del mostro senza che qualcuno possa realmente difendermi, io ho solo questa: la voce, la volontà e il cuore, e qualche volta anche il coraggio” ha dichiarato l’interprete romano.

Il cantante si era già scusato pubblicamente dopo la vicenda tramite un video su Facebook nel quale aveva dichiarato: “Se ho sbagliato scusatemi ma è stato frutto del buio e dello stress di un concerto molto molto complicato e diverso da tutti gli altri. Mi metterei a piangere perché è giusto così, mi dispiace tantissimo”.

“Dopo il concerto ho fatto subito ammenda, i genitori hanno avuto i miei pass. Non sono un mostro, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo fosse una contestazione politica alla quale io sono abituato quindi ho risposto in maniera molto violenta”.