Antonello Venditti si scusa per gli insulti rivolti a una spettatrice disabile durante un suo concerto a Castello Svevo di Barletta, in Puglia.

In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, infatti, Venditti ha dichiarato: “Se ho sbagliato scusatemi ma è stato frutto del buio e dello stress di un concerto molto molto complicato e diverso da tutti gli altri. Mi metterei a piangere perché è giusto così, mi dispiace tantissimo”.

“Dopo il concerto ho fatto subito ammenda, i genitori hanno avuto i miei pass. Non sono un mostro, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo fosse una contestazione politica alla quale io sono abituato quindi ho risposto in maniera molto violenta”.

Il cantante ha quindi concluso: “Sono sconvolto, perché oltre agli attacchi politici che mi vengono da tutte le parti, arrivano anche attacchi che non mi merito. Tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali”.

Il cantante era finito nella bufera per aver insultato una spettatrice disabile durante un suo concerto. Nel corso di un intermezzo, infatti, l’interprete si è lamentato per i rumori provenienti dal pubblico, in particolare da una donna su una sedia a rotelle che, per via della sua disabilità, manifestava dei riflessi involontari.

Infastidito, Venditti, che probabilmente a causa delle luci intense non vedeva chi era seduto in platea, ha iniziato a scimmiottare i versi della signora per poi insultarla: “Stro**a di merda, vieni qua se hai il coraggio”.

Venditti è stato poi raggiunto da un addetto ai lavori che probabilmente voleva avvisarlo delle condizioni di salute della donna. Ma il cantautore ha finito per peggiorare le cose affermando tra i fischi del pubblico: “Ho capito che è un ragazzo speciale ma deve imparare l’educazione. Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è un cosa”.