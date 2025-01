Angelo dei Ricchi e Poveri fa mea culpa dopo l’insulto in diretta tv

Angelo Sotgiu, cantante dei Ricchi e Poveri, si scusa per aver detto una parolaccia in diretta tv su Rai 1 nel corso de L’anno che verrà, la trasmissione condotta da Marco Liorni che celebra l’arrivo del nuovo anno.

Interpellato da LaPresse, l’interprete ha dichiarato: “Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”.

Sul palco di Reggio Calabria, infatti, Angelo dei Ricchi e Poveri, a pochi minuti dall’inizio del countdown per salutare l’arrivo del 2025, ha urlato ai tecnici: “Apritemi il microfono teste di ca**o, ho il microfono chiuso”.

Parole che sono state sentite nitidamente dagli spettatori e che in breve tempo hanno fatto il giro del web. Non a caso lo stesso conduttore Marco Liorni, successivamente, è stato costretto a scusarsi con i telespettatori: “Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente”.