Andrea Giambruno torna in tv: “Quel fuorionda mi ha distrutto la vita”

Andrea Giambruno torna in tv a più di un anno dal fuorionda di Striscia La Notizia che non solo gli costò la conduzione del programma Diario del giorno, ma anche la fine della relazione con la sua ex compagna, la premier Giorgia Meloni.

Ospite di Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, il giornalista ha dichiarato: “Ci ho messo due mesi a rivedere quel fuorionda e quando l’ho rivisto ho avuto paura, non mi ci sono riconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso perché io non sono così”.

“La mia vita si è sgretolata in una notte. Chiedo scusa alle persone che hanno visto quel fuori onda e alla mia famiglia che tanto ha sofferto e avrei dovuto tutelare in modo diverso” ha aggiunto Andrea Giambruno.

Il conduttore, poi, racconta quale impatto abbia avuto questa vicenda sulla figlia: “Ti racconto un aneddoto. Mentre ero sul divano con mia figlia, un ospite di una trasmissione mi ha definito ‘molestatore seriale’. Io non sono un molestatore, e neppure un mostro. Questa esperienza mi ha fortemente ferito”.

Dopo 13 mesi di silenzio, Andrea Giambruno afferma: “Ho impiegato 2 mesi a rivedere quel Fuorionda che ha sgretolato la mia vita in una notte” Ci state seguendo? Ora a #DrittoeRovescio in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/hzgjEaW9Hs — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 28, 2024

Giambruno spiega che le persone coinvolte nei fuorionda “sono persone che conosco da anni. Con loro ho confuso un clima di amicizia con un clima di lavoro. È stato un errore e non lo rifarò più. Ho chiesto scusa ai colleghi e le hanno accettate perché sanno che persona sono”.

Il giornalista, poi, assicura che “tra le persone che mi sono rimaste più vicine c’è quella interessata al fuori onda, quindi evidentemente così mostro non sono”.