“È incontrollabile”: nei corridoi Mediaset i malumori su Andrea Giambruno

Nei corridoi Mediaset i malumori su Andrea Giambruno

Più di un collega si sarebbe lamentato per i modi di fare di Andrea Giambruno: è quanto rivelano in alcuni retroscena sia La Repubblica che il Corriere della Sera, secondo cui nei corridoi Mediaset il malumore nei confronti del conduttore e giornalista aumentava ogni giorno sempre di più.

“Andrea Giambruno sarà il problema di Giorgia Meloni. Ma, vedrete, purtroppo diventerà anche il nostro” avrebbe detto a settembre, secondo La Repubblica, un alto funzionario Mediaset dopo l’ennesima segnalazione di un Giambruno “incontrollabile”.

Non solo le numerose gaffe nel corso del suo programma, ma, come si è poi visto dai fuori onda di Striscia La Notizia, battute e modi di fare da piacione non sempre apprezzati da tutti, in particolar modo da alcune colleghe.

Il giornalismo di Giambrunasca: la stagione degli amori. Sul sito di Striscia tutti i nuovi fuorionda. #striscialanotizia #AndreaGiambruno pic.twitter.com/BNMCGGjBQr — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

“Viaggia a due metri da terra, pur non avendone lo standing. Non mancava occasione per ricordare che aveva facilità di telefonate con i vertici” racconta a Repubblica una persone che frequenta gli studi Mediaset al Palatino, a Roma, dove va in onda Diario del Giorno, la trasmissione condotta da Andrea Giambruno.

E c’è chi conferma come Giambruno non perdesse occasione nel fare il piacione con le donne, dentro e fuori dagli studi: “È vero, ama fare battute a doppio senso. Ma è il suo modo di scherzare, per fare conversazione. E alla fine concludeva sempre con una frase del tipo: Qui non si batte chiodo!” raccontano le amiche per difenderlo.

“A molte invece dava fastidio. Era insistente e, come avete visto in tv, non è che lasciasse intendere le cose… C’è chi non ha gradito” dichiara un’altra collega.

Resta da capire, quindi, se sia stato proprio qualcuno vicino a Giambruno a segnalare ad Antonio Ricci i fuori onda. “Giorgia Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere” ha dichiarato ieri il “papà” di Striscia La Notizia.

Già da ieri circola con insistenza la voce secondo cui Ricci sarebbe in possesso di altri fuori onda, ben più gravi di quelli già trasmessi, che però al momento avrebbe deciso di non proporre. C’è addirittura chi parla di chat, messaggi e foto.

Quel che è certo, al momento, è che Andrea Giambruno si è autosospeso per una settimana da Diario del Giorno, mentre i vertici Mediaset stanno tentando di capire se il giornalista abbia violato il codice etico dell’azienda.