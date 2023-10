L’ex collega di Andrea Giambruno a Telenova: “Garbato e mai sopra le righe, oggi è irriconoscibile”

L’ex collega di Giambruno a Telenova: “Garbato e mai sopra le righe”

“Ho faticato a riconoscerlo”: lo dichiara Adriana Santacroce a proposito di Andrea Giambruno, finito nell’occhio del ciclone per i fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia.

Intervistata dal Corriere della Sera, Adriana Santacroce è conduttrice di Linea d’Ombra e coordinatore di redazione di Telenova, storica tv lombarda dove Giambruno ha mosso i primi passi da giornalista.

Fu proprio Santacroce a sceglierlo: “Cercavo un assistente per il nostro programma di politica, Linea d’Ombra. Andrea Giambruno si presentò insieme ad altri due ragazzi. Feci il provino a tutti e tre e scelsi lui. Era un ragazzo educato, preparato. E anche di bell’aspetto e questo è utile a livello televisivo. Ebbe un contratto di collaborazione annuale”.

“All’epoca il nostro programma faceva soprattutto politica nazionale e lui si occupava degli approfondimenti. Ricordo che abitava a Monza e veniva 2-3 volte la settimana in redazione, confezionava i servizi, a volte usciva per interviste sul posto con il cameraman. E poi stava in onda insieme a me, leggeva i messaggi che arrivavano da casa” aggiunge la conduttrice.

La giornalista descrive Giambruno: “Era sveglio e si capiva che puntava a una carriera con una platea più ampia di quella regionale. D’altronde, da noi non c’era possibilità di stabilizzazione. Quando l’anno di contratto terminò, rimanemmo in buoni rapporti. Ricordo che lo misi in contatto con una conoscenza che avevo a Mediaset, ma non so se poi la sua collaborazione con loro sia scaturita da quello”.

Sui fuorionda di Striscia, Adriana Santacroce afferma: “Ho faticato a riconoscerlo, perché quando ha lavorato da noi era molto educato, mai un atteggiamento sopra le righe o una battuta fuori posto, anche con altre colleghe o con le ragazze che facevano le vallette nelle trasmissioni sportive. Ma, del resto, aveva 20 anni in meno”.

“Curava molto il suo look e l’estetica. E a Natale mi ricordo che mi regalò una trousse di trucchi” ricorda ancora la giornalista che poi aggiunge a proposito dei fuorionda: “Forse avere troppi riflettori addosso ti dà alla testa”.

Adriana Santacroce rivela di aver incontrato Giambruno anche di recente e svela cosa avrebbe voluto dirgli: “Di frenarsi, di stare più attento, viste le uscite infelici che aveva avuto, ma poi ho pensato di non avere con lui un simile livello di confidenza. E pensavo che il consigliere ce l’avesse in casa”.