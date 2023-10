Andrea Giambruno nel mirino del Codacons: “Frasi e battute moleste, potrebbe essere stalking”

Giambruno nel mirino del Codacons: “Potrebbe essere stalking”

Non c’è pace per Andrea Giambruno: dopo i fuori onda di Striscia La Notizia, la rottura con l’ormai ex compagna Giorgia Meloni, l’autosospensione dal Diario del Giorno e il possibile licenziamento da Mediaset, ora è il Codacons ad annunciare un esposto alla procura di Milano per verificare se il giornalista si sia reso colpevole di stalking o molestie.

L’associazione dei consumatori presieduta da Carlo Rienzi, infatti, ha annunciato in una nota che chiederà “alla Procura di Milano di accertare se il comportamento di Andrea Giambruno, e le reiterate frasi a sfondo sessuale, possano eventualmente integrare la fattispecie di stalking così come prevista dal nostro ordinamento”.

“A seguito dei fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia, che mostrano il giornalista Mediaset abbandonarsi a frasi e battute moleste nei confronti di una collega, l’associazione ha deciso di rivolgersi alla procura della Repubblica di Milano affinché accerti se la vicenda possa configurare fattispecie previste dal nostro codice penale”.