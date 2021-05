Alessia Marcuzzi minacciata di morte e vittima di una truffa: “Qualcuno si spaccia per me”

Come tutti i personaggi molto popolari, anche Alessia Marcuzzi deve fare i conti con gli haters sui social. La conduttrice de Le Iene ha confessato di aver ricevuto pesanti minacce sulla rete: “Da anni sono vittima anche di minacce di morte – ha spiegato in un’intervista a “Oggi” – ma non ho mai voluto parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace”.

Ma la questione non si limita agli insulti. La Marcuzzi infatti ha raccontato di essere al centro di una terribile truffa. Secondo quanto svelato da Oggi, infatti, su Twitter c’è un account che si spaccia per la presentatrice nel tentativo di realizzare raggiri e illeciti. “Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso”. E ancora, spiega Alessia Marcuzzi: “Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti”.

Tornando alle minacce sui social, la conduttrice ha inoltre raccontato: “Su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto”. Infine Marcuzzi ha dichiarato di essere continuamente in contatto con la Polizia Postale, alla quale spesso si rivolge proprio per denunciare episodi di questo genere.