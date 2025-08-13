Alda D’Eusanio contro Mara Venier: “Non è una signora, è una belva che tratta tutti male”

Alda D’Eusanio si scaglia contro Mara Venier: in un’intervista a Fanpage, infatti, la conduttrice attacca la collega definendola una “belva”. La presentatrice, poi, spiega perché non le interessa fare più televisione: “Questa tv non mi incuriosisce più. È banale, ripetitiva. Uno copia l’altro. Rai e Mediaset fanno sempre le stesse cose”. D’Eusanio, poi, commenta il caso Gabriele Corsi, annunciato e poi sparito dalla co-conduzione di Domenica In, e attacca senza mezzi termini la signora della Domenica: “Conoscendo il carattere di Mara, guai a pestargli la coda. Ti fulmina. Mara Venier è una belva vera. Non è una signora, tratta male i deboli”.

La presentatrice, poi, ricorda un episodio che “non ha precedenti”: “Tutti i tecnici della Rai firmarono una lettera di protesta per il suo comportamento. È stata pubblicata anche sui giornali. Non mi sorprende che Corsi si sia tirato indietro: ha fatto benissimo”. Diverse, invece, le parole per Barbara D’Urso: “È stata trattata malissimo e in modo ingrato da Mediaset. Ha portato tanta acqua al loro mulino e l’hanno cacciata. Sono felice che la Rai le abbia dato un’opportunità, anche se da concorrente e non da protagonista. Potrebbe essere il primo passo per qualcosa di più grande”.