Mara Venier a Belve: “Ho subito violenza fisica e psicologica per anni, non ho mai saputo reagire”

Mara Venier a Belve: “Ho subito violenza fisica e psicologica per anni”

Mara Venier è tra le protagoniste della prima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani che ritorna su Rai 2 a partire da questa sera, martedì 19 novembre.

Nel corso dell’intervista, di cui è stata fornita un’anticipazione, la conduttrice ha rivelato di aver subito violenza fisica e psicologica per diversi anni e non ha nascosto di aver sofferto di depressione.

“Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno – ha dichiarato Mara Venier – Pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell’adolescenza. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia. Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d’animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno ti portava solo a un pensiero che è bene non dire”.

La conduttrice, quindi, ha aggiunto: “Adesso, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile sei fragile. Questo è un momento mio di grande fragilità“.

Dopo che la conduttrice le mostra una foto da giovane, Mara Venier afferma: “Guardavo la foto e dico ‘Povera’! Perché era un periodo terribile. Sono accadute delle cose nella mia vita alle quali non ho saputo reagire” e “per cui mi hanno potuto fare del male, del male vero”.

Il riferimento è a un amore violento: “A una violenza che mi è stata fatta. Una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che io ho subito, perché ero incapace di reagire”.

Poi indica Stefano De Martino come suo erede: “Io vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo i ‘Pacchi’. Secondo me lui potrebbe rivoluzionarie completamente Domenica In. Stefano potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione”.