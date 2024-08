Non sono stati mesi facili per Mara Venier. L’amata conduttrice ha dovuto fare i conti con qualche problemino fisico. Zia Mara ama avere un rapporto sincero e diretto con i propri fan: lo scorso luglio, dopo un non ben precisato problema all’occhio, aveva condiviso su Instagram un selfie dalla Casa di Cura San Domenico di Roma lasciando intendere un ricovero d’urgenza e un intervento. Ad agosto poi un nuovo aggiornamento social dalla stessa struttura ospedaliera.

La conduttrice di Domenica In ha deciso di raccontare più nel dettaglio quanto accaduto. “Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere”, ha dichiarato Mara Venier a Dagospia, sottolineando di aver passato “un’estate di mer*a” in cui non si è potuta allontanare dall’Italia e godersi la vacanza inizialmente pianificata insieme al marito Nicola Carraro.

“È stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Ora sono a Viareggio con mio marito Nicola”, ha aggiunto la presentatrice. Nonostante un’estate difficile, Venier è riuscita a realizzare un suo sogno: essere diretta da Ferzan Ozpetek nel suo ultimo film, Diamanti, girato a Roma in queste ultime settimane. Adesso per zia Mara qualche giorno di relax a Viareggio con il marito, prima di tornare a settembre in tv con Domenica In (la sua ultima, dice).