Sky ha rimosso la puntata di 4 Hotel, la trasmissione condotta da Bruno Barbieri, ambientata a Bergamo e andata in onda il 26 ottobre 2025, circa un anno dopo che era stata girata. A spiegare perché la puntata non è più reperibile su nessuna piattaforma streaming è il Corriere della Sera. Tra gli alberghi protagonisti dell’appuntamento, infatti, c’era anche l’hotel Le Funi, struttura all’epoca della registrazione guidata da Paolo Maddaloni. Nel 2024, quest’ultimo, commentando una notizia de Il Giornale postata su Instagram, aveva scritto: “Io ho un albergo e nel mio piccolo ho bandito gli ebrei”.

Un commento che gli era costato una querela da parte dell’Associazione Italia Israele di Bergamo con un procedimento penale definito decreto penale di condanna e una pena pecuniaria ridotta di 3.840 euro. Al momento della sottoscrizione del contratto con la società di produzione del programma, Banijay, Paolo Maddaloni aveva firmato un’autocertificazione in cui dichiarava “l’assenza di condanne e/o procedimenti penali”. Era l’11 novembre 2024, ma l’albergatore in realtà, era già stato condannato il 26 agosto 2024: tuttavia il decreto gli è stato notificato circa dieci mesi più tardi, nel giugno 2025. “Pertanto non ne era a conoscenza” – afferma il legale – anche perché il decreto di condanna è stato emesso dal gip su richiesta del pm sulla base di prove raccolte in fase di indagini preliminari e senza celebrare alcun processo, quindi senza la presenza o contraddittorio con l’imputato”.