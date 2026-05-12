Al via la seconda edizione del Felice Film Festival: 5 giorni di cortometraggi nel quartiere Testaccio di Roma

Dal 20 al 24 maggio 2026 nel quartiere Testaccio di Roma andrà in scena la seconda edizione del Felice Film Festival, festival di cortometraggi organizzato da Chuormo APS. Durante i 5 giorni del festival si vedranno cortometraggi di autori under 35 suddivisi in 4 categorie: animation, experimental, documentary e fiction. Le proiezioni si svolgeranno allo storico cinema Greenwich, nel suggestivo spazio d’arte di Interno 9, e nella sede di Chuormo, nel cuore di Testaccio.

La selezione, curata da Cecilia Rizzuto, Nicholas Nahuel Turchi e Antonina Rzyska, comprende un variegato caleidoscopio di film nazionali e internazionali che abbracciano diversi generi e forme narrative, con un occhio di riguardo alla sperimentazione e a un cinema audace, che ambisce a rappresentare una nuova, coraggiosa generazione di cineasti.

Tra i film: l’anteprima italiana di “Full Metal Kebab” di Martin Jauvat, regista di punta del panorama francese contemporaneo, il delizioso “Tamago” dei fratelli Miyakawa ed “Helix” di Ezio Fratto, oltre che i lavori di promettenti registe come “Di Notte” di Anouk Chambaz, “Night Blooms” di Giulia Di Maggio e “On Weary Wings Go By” di Anu-Laura Tuttelberg, che dopo Locarno sarà proiettata per la prima volta in Italia.

I film in concorso verranno premiati dalla giuria composta da Alessandro Del Re (documentary), Gaia Siria Meloni (experimental), Valentin Couanon-Bertin (animation) e Bianca Puchetti (fiction).

Giovedì 22 maggio alle ore 18 al Greenwich Multisala andrà in scena il “Country Focus: Türkiye”, evento organizzato in collaborazione con Yunus Emre Enstitüsü, il Centro Culturale Turco a Roma, per scoprire i lavori dei migliori cineasti turchi nella capitale (evento a ingresso libero).

Per partecipare al Felice Film Festival sono disponibili due tipi di accrediti:

per gli associati Chuormo APS il costo è di 5 euro per l’intera manifestazione

per tutti gli altri è possibile partecipare al festival sottoscrivendo la tessera associativa Chuormo 2026 al costo di 10 euro.

Il programma

Mercoledì 20 maggio 2026

Chuormo, Piazza S. Maria Liberatrice 36b Roma

17.30 h – Apertura porte e accrediti

18.30 h – Opening party con aperitivo

Greenwich Multisala, via Bodoni 59 Roma

21.00 h – Opening night

Helix di Ezio Fratto

Il Gatto di Monica di Letizia Zatti

Il Nemico di Andrej Chinappi

Fiori cadono di Ludovica Galletta

Tamago di Orso, Peter, Ben Miyakawa

Giovedì 21 maggio 2026

Greenwich Multisala, via Bodoni 59 Roma

18.00 h – Country Focus: Türkiye in collaborazione con Yunus Emre Institute Roma

Shadows of the mind Defne Elkoca

Life Again di Livia Oya Proto

Amor Fado di Berfin Alyeşil

Andare a Roma di Io sono Efe

Above the ground di Simay Başık

21.00 H – International night

Full Metal Kebab di Martin Jauvat

Pour ce que ça vaut di Francesco Maccarone

Closed Oyster Can’t Speak di Leonard Rääf

Asparagus Dead, Cherries Red di Nina Moog, Elisabeth Wilke

At Night di Anouk Chambaz

Venerdì 22 maggio 2026

Interno 9, viale Bruno Buozzi 102 Roma

19.00 h – Dj set e aperitivo

21.00 h – Kaleidoscope night

This is not a Horror Movie di Beatrice Perego

LOVE U 2CB di Sami Schinaia

Come Fallire e vivere felici di Alessio del Donno

Toys and Games (001) di Enrico Budri

Everblind di Camillo Sancisi

Sabato 23 maggio 2026

Chuormo, Piazza S. Maria Liberatrice 36b Roma

16.00 h – In the Mood for Chuormo

Il Fantasma di Carta di Fulvio D. Ricca

Completely different, exactly the same di Marianna Marchesini

Flâneurs di Ivano Lollo

Una faccia da cinema di Alberto Salvucci

On Weary Wings Go By di Anu-Laura Tuttelberg

In the quiet of longing di Iris Cecilia Auguste, Beatriz Moreira, Giulia Miceli

Tram Depot, via Marmorata 13 Roma

19.00 h – Felice Party

Domenica 24 maggio 2026

Chuormo, Piazza S. Maria Liberatrice 36b Roma

17.00 h – Chuormo Noon

Lipstick di Éilis O’Neill

How many lovers can you fit inside a house? di Maya Sfakianaki

Trace001 di Bruccio Brunetti

Homo Creator di Daniele Bagolin

Occhio di Giulia Falciani

Greenwich Multisala, via Bodoni 59 Roma

21.00 h – Closing night & Premiazioni

Erant di Enrico Granzotto

For Grandma di Nadine Hoffmann

Milano Infetta di Tommaso Cohen

Night Blooms di Giulia Di Maggio e Giovanni Di Giandomenico

Asceso di Jacopo Iebba