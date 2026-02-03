Affari Tuoi, quanto guadagnano i pacchisti dello show condotto da Stefano De Martino

È uno dei programmi più visti di Rai1 e della televisione italiana, ma quali sono gli stipendi delle varie "maestranze"

Affari Tuoi è uno dei programmi televisivi che ottiene il maggior numero di ascolti da sempre. Da due anni alla conduzione c’è Stefano De Martino, che ha subito ottenuto uno strepitoso successo, conquistando ogni sera una grande fetta di pubblico, ma a parte il suo stipendio – che è già noto – quanto guadagnano gli altri protagonisti dello show?

In tanti si domandano quale sia lo stipendio dei pacchisti di Affari Tuoi, che sono sicuramente anche loro protagonisti delle varie puntate del game show. Trattandosi di un programma di grande successo, c’è molta curiosità riguardo quelli che sono i compensi dei vari protagonisti del gameshow.

A quanto ammonta lo stipendio dei pacchisti di Affari Tuoi

Mentre il valore del contratto di Stefano De Martino è noto, per lui quando iniziò a condurre Affari Tuoi si era parlato di un accordo quadriennale dal valore all’incirca di 8 milioni di euro, dunque 2 milioni di euro all’anno, non si può dire altrettanto sui compensi che ricevono gli altri protagonisti.

Sebbene, però, non vi sia certezza di quanto guadagnino i pacchisti di Affari Tuoi e gli altri protagonisti, ci sarebbero alcune indiscrezioni che riportano cifre non molto elevate. Se i pacchisti non sono coinvolti nel gioco come concorrenti, pare che ricevano un gettone di presenza dal valore di 50 euro, che viene dato loro sotto forma di gettoni d’oro. Una cifra a cui poi andrebbero sottratte le varie detrazioni e quindi sarebbe più ridotta.

Va detto, però, che secondo le varie indiscrezioni la produzione si farebbe carico delle spese di vitto e alloggio dei vari protagonisti, dunque i pacchisti avrebbero albergo e altre spese pagate. Oltre a loro ci sono anche altre figure di spicco nel programma, come Thanat e Lupo, che sono a tutti gli effetti gli opinionisti di Affari Tuoi, anche loro percepirebbero un gettone di presenza pari a 50 euro, erogato in oro. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma o smentita da parte della produzione del programma, dunque non ci sono certezze riguardo agli stipendi dei pacchisti del programma e di altre figure. Qualsiasi cifra sia, però, sicuramente andrà tassata e dunque è più bassa.

Intanto il programma Affari Tuoi dopo un inizio di stagione televisiva “turbolento”, in cui ha dovuto fare i conti con il programma concorrente La Ruota della Fortuna, negli ultimi tempi è tornato a fare numeri strepitosi, toccando picchi anche di 5 milioni di spettatori. Un grande traguardo per Stefano De Martino che ha sempre commentato la “sfida con Gerry Scotti” come uno sprono a fare sempre di meglio. A quanto pare il nuovo mix di ingredienti – prima Herbert ballerina e poi la ballerina Martina Miliddi – pare che stiano iniziando a dare i suoi frutti, dando anche “filo da torcere” al quiz show di Canale 5.