Capelli biondissimi e mossi, un fisico asciutto con ben 44 chili in meno: così Adele ha reso omaggio ad un suo grande mito, Beyoncé, con una foto subito diventata virale sui social. La star della musica non è un’assidua frequentatrice dei social, ma quando lo fa riesce a catalizzare come pochi altri l’attenzione del pubblico di tutto il mondo.

Nello scatto, che in poco tempo ha raggiunto ben 4 milioni di like, l’artista ha omaggiato quella che per lei è un’icona ineguagliabile: Beyoncé. La cantante americana ha da poco pubblicato il suo nuovo visual album “Black Is King”, basato sulla colonna sonora di “The Lion King: The Gift”. Un’uscita che non è passata inosservata per Adele, la quale ha voluto omaggiare il suo mito con un look che la ricorda moltissimo.

Così la star britannica ha postato su Instagram una sua foto inginocchiata sotto un’immagine di Beyoncé durante il video di “Already”. I fan non hanno potuto fare a meno di notare il look della cantante di “Skyfall”: capelli biondi ricci sciolti, dimagrita 44 chili, e indosso una blusa molto simile a quella portata da Beyoncé nel video. E qualcuno tra i commenti ha scritto: “Ma è la quarta sorella Ferragni?”.

Visualizza questo post su Instagram Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art ♥️♥️ Un post condiviso da Adele (@adele) in data: 1 Ago 2020 alle ore 11:09 PDT

Nella didascalia del post Adele scrive: “Grazie Queen perché ci fai sentire sempre così amati attraverso la tua arte”. Già nei mesi scorsi la cantante si era sottoposta ad un rigido regime alimentare, la dieta Sirt, che gli aveva permesso di perdere molti chili, sfoggiando così una nuova forma fisica, tanto che molti inizialmente quasi avevano fatto fatica a riconoscerla. Un cambio notevole nella propria vita, attuato dopo la separazione dal marito Simon Konecki. Da sottolineare come questo non sia stato il primo omaggio di Adele nei confronti di Beyoncé. Ai Grammy 2017 aveva rotto a metà il premio vinto nella categoria Album Of The Year per dividerlo con Queen B, mentre durante il Coachella 2018 Adele aveva pubblicato un video in cui imitava la sua eroina.

