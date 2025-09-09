Icona app
Home » Spettacoli
Spettacoli

“Ma che è pranzo al sacco?”: Adani travolto dalle critiche dopo la telecronaca del match Israele-Italia | VIDEO

Immagine di copertina

Il commentatore travolto dalle critiche sui social

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Daniele Adani travolto dalle polemiche sui social dopo la telecronaca del match tra Israele e Italia, che ha visto gli azzurri vincere per 5 a 4 nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ex difensore, ora opinionista Rai, al quinto goal dell’Italia, siglato da Sandro Tonali, ha urlato: “Ma che partita è? Ma che è pranzo al sacco? In area di rigore c’è il pranzo al sacco”. Una frase singolare che ha scatenato anche la curiosità del telecronista Alberto Rimedio che ridendo ha chiesto: “Ma cosa c’entra il pranzo al sacco?”. Pronta la replica di Adani: “Perché sembra una gita scolastica, capiscimi al volo anche te!”. L’opinionista ha quindi aggiunto: “Non difende nessuno, succede di tutto. Ma cosa fanno tutti nelle aree? Non ci sono più i difensori di una volta! Dillo Albe! Dai! Chi ti dice questa roba qua? Una roba tua quella lì!”.

I commenti di Lele Adani non sono stati particolarmente apprezzati da numerosi utenti che sui social hanno protestato. “Il declino del calcio italiano è rappresentato dalla telecronaca della nazionale di Adani” ha scritto un utente. Un altro follower scrive: “È più disagiante il commento di Adani o questa nazionale italiana? È questo il dilemma”. E ancora: “Cronisti imbarazzanti, siamo veramente alla frutta in tutti i sensi”, “La Rai gli spenga il microfono”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca