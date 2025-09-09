Daniele Adani travolto dalle polemiche sui social dopo la telecronaca del match tra Israele e Italia, che ha visto gli azzurri vincere per 5 a 4 nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ex difensore, ora opinionista Rai, al quinto goal dell’Italia, siglato da Sandro Tonali, ha urlato: “Ma che partita è? Ma che è pranzo al sacco? In area di rigore c’è il pranzo al sacco”. Una frase singolare che ha scatenato anche la curiosità del telecronista Alberto Rimedio che ridendo ha chiesto: “Ma cosa c’entra il pranzo al sacco?”. Pronta la replica di Adani: “Perché sembra una gita scolastica, capiscimi al volo anche te!”. L’opinionista ha quindi aggiunto: “Non difende nessuno, succede di tutto. Ma cosa fanno tutti nelle aree? Non ci sono più i difensori di una volta! Dillo Albe! Dai! Chi ti dice questa roba qua? Una roba tua quella lì!”.

Partita esilarante Lele Adani in telecronaca ancora di più pic.twitter.com/bGviAQFrDm — Nicolò (@sononicolo_) September 8, 2025

I commenti di Lele Adani non sono stati particolarmente apprezzati da numerosi utenti che sui social hanno protestato. “Il declino del calcio italiano è rappresentato dalla telecronaca della nazionale di Adani” ha scritto un utente. Un altro follower scrive: “È più disagiante il commento di Adani o questa nazionale italiana? È questo il dilemma”. E ancora: “Cronisti imbarazzanti, siamo veramente alla frutta in tutti i sensi”, “La Rai gli spenga il microfono”.