Home » Spettacoli
Musica

Achille Lauro e il giallo della scaletta modificata per non presentare Fedez, la spiegazione di Carlo Conti: “Pura casualità”

Il conduttore risolve il mistero: "È stata una cosa puramente casuale"

di Niccolò Di Francesco
Non c’è nessun mistero dietro il cambio di scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, che prevedeva Achille Lauro nelle vesti di presentatore della coppia composta da Fedez e Marco Masini. A spiegarlo, durante la consueta conferenza stampa quotidiana, è stato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse. “È stato un refuso di una vecchissima scaletta, una cosa puramente casuale – spiega il presentatore – Può capitare di fare una cosa o un’altra perché qualcuno non è ancora pronto. Per esempio ho fatto fare una corsa incredibile a Lillo dal terzo piano dove sono i camerini ed è arrivato con il fiatone, può succedere di tutto”.

La scaletta ufficiale diramata dalla Rai per la seconda serata, infatti, prevedeva che Achille Lauro, co-conduttore della puntata, presentasse Fedez e Marco Masini. Una scelta che aveva acceso la curiosità di numerosi follower alla luce di alcuni dichiarazioni di Fabrizio Corona, ormai risalenti a un anno fa, secondo le quali Achille Lauro era stato il presunto amante di Chiara Ferragni quando quest’ultima era ancora sposata con Fedez. Il cambio dell’ultimo minuto, tuttavia, aveva fatto sorgere parecchi dubbi sulla vicenda, alimentando il sospetto che i due avessero preferito non incontrarsi, seppur sul palco dell’Ariston.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
