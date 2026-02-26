Giallo a Sanremo: Achille Lauro non presenta Fedez e Marco Masini così come previsto da scaletta

Piccolo giallo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: Achille Lauro non ha presentato Fedez e Marco Masini così come previsto da scaletta ufficiale. Era uno dei momenti più attesi, soprattutto sui social, alla luce delle indiscrezioni e del gossip sui due emerso nei mesi scorsi. Ormai un anno fa, infatti, Achille Lauro era stato additato da Fabrizio Corona come il presunto amante di Chiara Ferragni quando quest’ultima era ancora sposata con il rapper. Ecco perché, quando è stata diramata la scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, dalla quale si evinceva che il cantante avrebbe dovuto presentare Fedez e Marco Masini, c’era molta curiosità da parte degli utenti.

Utenti, però, che come detto sono rimasti delusi. A presentare il duo in gara, infatti, è stata Laura Pausini e non, come previsto, Achille Lauro. Il cambio di programma ha dato vita a un vero e proprio giallo sui social: si è trattato di un cambio improvviso o si è voluto evitare l’imbarazzo da parte dei protagonisti? Al momento non è dato sapere. L’unica certezza è la “delusione” dei follower che aspettavano questo momento. “Ora voglio saperne di più” scrive un’utente. E ancora: “Dove è finito Achille Lauro?”. Chissà se la curiosità dei follower verrà soddisfatta nelle prossime ore.