Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Giallo a Sanremo: Achille Lauro non presenta Fedez e Marco Masini così come previsto da scaletta

Immagine di copertina

Semplice cambio o colpa del gossip emerso nei mesi scorsi?

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Piccolo giallo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: Achille Lauro non ha presentato Fedez e Marco Masini così come previsto da scaletta ufficiale. Era uno dei momenti più attesi, soprattutto sui social, alla luce delle indiscrezioni e del gossip sui due emerso nei mesi scorsi. Ormai un anno fa, infatti, Achille Lauro era stato additato da Fabrizio Corona come il presunto amante di Chiara Ferragni quando quest’ultima era ancora sposata con il rapper. Ecco perché, quando è stata diramata la scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, dalla quale si evinceva che il cantante avrebbe dovuto presentare Fedez e Marco Masini, c’era molta curiosità da parte degli utenti.

Utenti, però, che come detto sono rimasti delusi. A presentare il duo in gara, infatti, è stata Laura Pausini e non, come previsto, Achille Lauro. Il cambio di programma ha dato vita a un vero e proprio giallo sui social: si è trattato di un cambio improvviso o si è voluto evitare l’imbarazzo da parte dei protagonisti? Al momento non è dato sapere. L’unica certezza è la “delusione” dei follower che aspettavano questo momento. “Ora voglio saperne di più” scrive un’utente. E ancora: “Dove è finito Achille Lauro?”. Chissà se la curiosità dei follower verrà soddisfatta nelle prossime ore.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Musica / Bianca Balti torna a Sanremo: "Elaboro il lutto di una donna che non c'è più"
Ti potrebbe interessare
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Musica / Bianca Balti torna a Sanremo: "Elaboro il lutto di una donna che non c'è più"
Musica / Elettra Lamborghini ha risolto (per ora) il problema dei "festini bilaterali": "Stasera vi frego"
Musica / I festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono ormai un tormentone: la battuta di Virginia Raffaele
Gossip / Tra Elettra Lamborghini e i "festini bilaterali" spunta Fabrizio Corona
Musica / Elettra Lamborghini continua la sua battaglia contro i “festini bilaterali”: "Ho individuato un focolaio"
Musica / Sanremo 2026, Carlo Conti: "Se voterò al referendum? Non lo so"
Musica / Altra notte in bianco per Elettra Lamborghini a causa dei "festini bilaterali": "Non è giusto, sono esausta"
Musica / Irina Shayk: "Sono femminista a modo mio. L’Ucraina? Sono qui per la musica"
Ricerca