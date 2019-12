Oroscopo Branko oggi 14 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 14 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 14 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, discutono tanto del riscaldamento globale ma la realtà delle stelle è che abbiamo Nettuno in Pesci che prende il ruolo di protagonista nel vostro oroscopo personale. Come? Certi giorni manda un’onda grande sul vostro privato, oggi travolto da Luna in Cancro: pausa. Dissonanze astrali forti dal Capricorno, ma a favore del vostro successo. Riposate la mente, da stasera un’altra Luna, amore.

Toro

Cari Toro, non si può prevedere una situazione proprio tranquilla, causa di Marte opposto, che provoca specie gli sposati, ma che può avere effetti stimolanti per le coppie in crisi stagionale, diciamo, dal 19 novembre. Coniugi fate pace subito, il 20 Venere diventa freddina per l’amore, stimolante per l’attività. Oggi indaffarati ma con entusiasmo, guarderete commossi le vostre ricchezze

Gemelli

Cari Gemelli, è per voi il campo delle collaborazioni e del matrimonio, ma è anche in rapporto stretto con la legge. Ora, con Giove non più contro, cominciano ad andare le questioni legali, ma non sono concluse. Resta qualche tensione con il coniuge, discussioni semiserie, ma l’effetto Luna piena è ancora eccitante, stasera poi arriva il caldo abbraccio di Luna in Leone, sensualità.

Cancro

Cari amici del Cancro, non è un quadro astrale perfetto, quindi neanche la situazione professionale è perfetta, qualcuno se n’è andato, un altro lo seguirà, voi stessi sentite che è giunto il momento di cambiare cose e rapporti a livello radicale. Nel 2020, tutto succederà. Oggi non perdetevi lo spettacolo della Luna nel vostro segno che forma 5 aspetti con altrettanti pianeti. Sogni con messaggi veritieri. Amore da sogno.

Leone

Cari Leone, puntate un’altra volta e poi ancora sul successo. I risultati economici delle nuove iniziative (quelle del passato presentano buchi da coprire) sono eccellenti, producono investimenti fatti all’estero, Londra si presenta come obiettivo formidabile per il giovane Leone. Fate un viaggio di piacere e farete un bel business. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, la situazione è agitata da Mercurio in Sagittario, ma va precisato che si tratta di un’agitazione creativa per l’attività professionale, che, perfezionata, darà successo. In questo vi sarà utile Luna in Cancro perché favorisce e stimola gli incontri.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi 14 dicembre secondo Branko dice che il richiamo della Luna in Cancro contro i quattro pianeti in Capricorno è sulla salute. Non vuol dire che ci siano problemi, le stelle avvertono che non si devono sottovalutare anche piccoli segnali di debolezza o qualche dolore reumatico (Saturno). Secondo richiamo sulla famiglia, vi piace quel porto di mare che è diventata. La vostra stella splende nella vita sociale, più che in amore. Parlate.

Scorpione

Cari Scorpione, pazza idea di far l’amore con lui, Patty Pravo si metterebbe a cantare, pensando di stare ancora insieme a te Sì, forse qualche pensiero di fuga, da parte di qualche coniuge, perché Marte ormai non resiste più, ma Venere, seria in Capricorno, dice che sono solo immaginazioni di un segno che ha urgente bisogno di ubriacarsi d’amore, passione. Beato chi è solo, tutto il viale dell’amore è suo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Cari Sagittario, una sera all’opera, un concerto pop, una rappresentazione teatrale, film, cenaFate la scelta che volete, ma organizzate finalmente qualcosa di sofisticato, elegante, chic. Il 22 finisce il vostro mese zodiacale, ma ancora in tanti non l’avete festeggiato come merita il vostro Giove, ora in transito in campo finanziario. Altri denari si possono guadagnare grazie al duro lavoro, ma di soddisfazione.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi – sabato 14 dicembre – vi ricorda che, come più volte sottolineato, state marciando verso il periodo del vostro compleanno che presenterà sul tavolo i migliori assi degli ultimi anni. Ma per realizzare ciò che le stelle annunciano con sicurezza dovete dire quello che avete nel cuore, nei pensieri. Come per tutte le persone di successo, qualcuno contro c’è (istituzioni). Problemi evidenziati da Luna in Cancro, ma che si risolvono.

Acquario

Cari Acquario, i quattro pianeti in Capricorno non possono toccarvi direttamente ma sostano in dodicesima casa, quella meno trasparente. Nasconde eventuali nemici o concorrenti sleali, fa tornare attuali errori del passato ma riesce a farvi avere vittoria, successo, per un lavoro svolto a lungo con fatica. Attività illuminata da Mercurio in Sagittario, segno caro, da sposare se vi corteggia. Se c’è si farà vedere.

Pesci

Cari Pesci, solo i grandi amori possono vantare un cielo come quello che oggi le stelle preparano per voi. A parte Mercurio che strombazza in Sagittario, ma che coinvolge l’ambiente professionale e qualche parente che ce l’ha con voi, gli altri pianeti sono a vostro favore. Con il Capricorno potreste essere la coppia più bella del mondo, ma bene pure con altri. Specie l’uomo Pesci, se ama non si risparmia.

