Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida preferisce non commentare l’immagine di Donald Trump vestito da Papa pubblicata nei giorni scorsi sui social dallo stesso presidente degli Stati Uniti. Ma, interpellato sull’argomento, l’esponente del governo italiano si spinge a fare una considerazione che sembra piuttosto confusa.

Lollobrigida su Trump vestito da Papa “non pensiamo niente dei nostri alleati…abbiamo visto leader di Cina, India, Africa vestiti in modi che non condividiamo…”

“Noi – dice Lollobrigida – non pensiamo niente degli altri rappresentanti dei popoli coi quali siamo alleati: lavoriamo nell’interesse degli italiani, degli europei e di tutti quelli che vengono scelti per governare le loro nazioni. Abbiamo visto leader di tante nazioni, dalla Cina all’India, all’Africa che vestono in tanti modi: non condividiamo le loro scelte di abbigliamento, ma ragioniamo di temi concreti nell’interesse delle nostre economie”.

Il video in cui il ministro risponde così a un giornalista dell’agenzia Lapresse, a margine della fiera Tuttofood a Milano, è diventato in poche ore virale, attirando diversi commenti tra lo sconcertato e l’ironico. Colpisce in particolare il riferimento sprezzante ai modi di vestire di cinesi, indiani e africani, ma c’è anche chi sostiene che Lollobrigida non avrebbe compreso che quella pubblicata da Trump non fosse una foto reale ma un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.

