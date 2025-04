Dice di non essere mai stata così felice e il merito è anche e soprattutto di Claudio Pallitto, il suo nuovo fidanzato: Micaela Ramazzotti si racconta parlando sia della sua vita professionale che di quella privata. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice ripercorre il primo incontro con il suo attuale compagno avvenuto “sul set del mio film, Felicità. Era il 2022. Aveva mandato un self tape per una parte minuscola. Claudio ricorda che mi sono avvicinata a lui con una mela in bocca e gli ho chiesto: ‘Senti un po’, ma di che cazzo – parolaccia tremenda – ti occupi, che il cinema non lo fai, se non il caratterista intendo?’. Mi ha risposto che aveva una palestra sull’Appia, però – giuro – non avevo notato che fosse un tipo muscoloso. Mi sono detta: ìDio mio, quanto mi servirebbe un personal trainer’, mi ero trascurata in quel periodo tra le responsabilità, i pensieri… In realtà, sono passati mesi prima che lo chiamassi per allenarmi”.

L’attrice era ancora sposata con il regista Paolo Virzì: “E ho continuato ad allenarmi anche quando il nostro matrimonio è finito. A un certo punto, ho capito che se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio. Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo”. Poi rivela chi ha fatto il primo passo: “Lui mi ha chiesto di uscire. È un gentiluomo pieno di attenzioni. Ha un’anima pulita. È generoso, fedele, e un grandissimo padre: ha due figlie, la maggiore di 12 anni, come Anna, e infatti vanno a scuola insieme, la minore di 10. È diventato papà giovane, a 27”. Poi una dichiarazione d’amore vera e propria: “È l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. È il mio primo amore”.

Micaela Ramazzotti, poi, parla della famosa lite avvenuta in un ristorante tra lei, il suo nuovo compagno per l’appunto, e il suo ex Paolo Virzì: “Io so quello che è successo per davvero. Si è trattato di una litigata un po’ troppo accesa, l’epilogo di una separazione dolorosa, impegnativa. L’amplificazione è stata esagerata. Mi dispiace per i miei figli”. Poi afferma che i rapporti con il suo ex sono “quelli di una classica coppia separata con figli”.