Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2026

Camilla Ardenzi è la nipote di Ornella Vanoni, ospite questa sera nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 per omaggiare la grande interprete, scomparsa nei mesi scorsi. Anche Camilla ha una grande passione per la musica e una voce non banale. Sarà lei a omaggiare l’amata nonna sul palco dell’Ariston cantando uno dei suoi grandi successi, Eternità, presentata da Ornella Vanoni al Festival di Sanremo 1970 in coppia con I Camaleonti, è un classico della musica italiana composto da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro.

Oggi, a pochi mesi dalla scomparsa dell’artista, avvenuta a 91 anni il 22 novembre 2025, la voce di Camilla riporta in vita quel brano iconico, che si posizionò al quarto posto al 20° Festival di Sanremo. Camilla Ardenzi è figlia di Cristiano Ardenzi, medico e unico figlio di Ornella Vanoni, nato dall’amore con il produttore Lucio Ardenzi. Classe 1999, è nata e cresciuta a Milano, e ha un fratello, Matteo.

Con la nonna Ornella Vanoni il rapporto è sempre stato profondo e stretto. In più di un’occasione la cantante scomparsa ha raccontato quanto i suoi siano nipoti stati la sua “salvezza” e il suo “grande amore della maturità”. A Verissimo, parlando della nipote, Vanoni aveva raccontato: “Camilla è come Corto Maltese, a 18 anni mi ha detto: ‘Nonna, se mi paghi il biglietto per la Nuova Zelanda io partirei’. Poi è tornata dopo 4 anni, con tutti i rasta e con il diploma di insegnante di yoga. Poi è stata un po’ a Milano, ora è a Berlino. Ha preso il diploma di cuoca, è sempre in giro. Ha visto il mondo. Mi piacerebbe fare un viaggio con lei”. E in un’altra occasione, aveva aggiunto: “Ha qualcosa di speciale, di particolare: forse sarà questo suo senso della libertà. Il coraggio ti dà la libertà e lei ha un coraggio infinito, perché se a 18 anni una ti chiede il biglietto per andare in Nuova Zelanda, senza conoscere nessuno, e parte da sola, è coraggiosissima”.

Camilla e suo fratello Matteo hanno partecipato al tributo “Ornella Senza Fine” realizzato lo scorso gennaio da “Che Tempo Che Fa”. In quell’occasione, Camilla si esibì con Diodato sulle note di “Senza Fine. “Sento in ogni suo abito un odore inconfondibile, molto buono e, ascoltando le canzoni da lei cantate, provo una dolce malinconia e una buffa irriverenza. Io la sento nella sua immortale poesia e penso di non essere l’unica”, aveva detto parlando della nonna.