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di Redazione TPI

L’articolo da noi pubblicato in data 19 dicembre 2022 e rubricato “Esclusivo TPI – Caos arbitri, dopo le dimissioni di Trentalange rischia anche il Comitato Nazionale: ecco perché” conteneva delle inesattezze circa la sussistenza di circostanze ostative all’assunzione dell’incarico di Presidente della Commissione di Disciplina di Appello dell’A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio) da parte dell’Avv. Giuseppe Fonisto il quale, contrariamente a quanto narrato, ha legittimamente ricoperto tale carica fino al 30 aprile 2024, possedendone tutti i requisiti previsti dall’ordinamento sportivo.

Redazione TPI
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