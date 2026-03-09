Chi segna vince: tutto quello che c’è da sapere sul film
Chi segna vince: trama, cast e streaming del film su Rai 2
Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Chi segna vince (Next Goal Wins), film del 2023 diretto da Taika Waititi. La pellicola, basata sul documentario del 2014 Next Goal Wins, segue le vicende della nazionale di calcio delle Samoa Americane, considerata la peggior nazionale del mondo, per le qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014 sotto la direzione dell’allenatore Thomas Rongen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
L’allenatore di calcio Thomas Rongen viene sollevato dall’incarico di commissario tecnico della nazionale statunitense Under-20 dopo la mancata qualificazione al campionato mondiale di calcio Under-20 2011 in Colombia. Come alternativa la United States Soccer Federation gli propone di allenare la nazionale di calcio delle Samoa Americane, considerata la peggiore squadra al mondo.
Chi segna vince: il cast
Abbiamo visto la trama di Chi segna vince, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Michael Fassbender: Thomas Rongen
- Oscar Kightley: Tavita Taumua
- Kaimana: Jayah Saelua
- David Fane: Ace
- Rachel House: Ruth Taumua
- Beulah Koale: Daru Taumua
- Will Arnett: Alex Magnussen
- Taika Waititi: prete delle Samoa americane
- Elisabeth Moss: Gail
- Uli Latukefu: Nicky Salapu
- Chris Alosio: Jonah
- Lehi Makisi Falepapalangi: Pisa
- Semu Filipo: Rambo
- Ioane Goodhue: Smiley
- Rhys Darby: Rhys Marlin
- Angus Sampson: Angus Bendleton
- Luke Hemsworth: Keith
- Kaitlyn Dever: Nicole
- Hio Pelesasa: Samson
- David Tu’itupou: Tall David
- Levy Tuiala: Capo Sila
- Frankie Adams: Frangipani
- Loretta Ables Sayre: madre di Rambo
Streaming e tv
Dove vedere Chi segna vince in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 9 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.