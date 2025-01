Ilary Blasi: “La lite con Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Ecco la verità”

Ilary Blasi rompe il silenzio sulle indiscrezioni relative alla presunta fine della sua amicizia con Silvia Toffanin. La showgirl parla per la prima volta di questo argomento in un’intervista rilasciata a La Repubblica nell’ambito della promozione della nuova docu-serie Netflix sulla sua vita, dal titolo “Ilary”.

Secondo alcune voci circolate nei mesi scorsi, tra Blasi e Toffanin – amiche dai tempi in cui entrambe erano “letterine” nel quiz tv Passaparola – sarebbe calato il gelo dopo che il compagno di Toffanin, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha deciso di puntare sempre meno su Blasi per i palinsesti tv del Biscione.

“Non sono bulimica di televisione, spesso dico no, non so se sia un bene o un male, mi devo appassionare al progetto. Preferisco stare a casa a guardare la tv, più che farla”, spiega Ilary parlando con La Repubblica. “Ho iniziato piccolissima, con gli spot, ho girato due o tre film. Mi ero messa in testa che volevo presentare. Il cinema mi incuriosisce, ma se sei troppo televisiva non va bene. Vediamo, mi divertirebbe provare”.

Interrogata sulla presunta incrinatura del suo rapporto con Toffanin, Blasi risponde: “Sta cosa mi fa così ridere. Silvia scherza: ‘Quindi ci siamo separate?’. Ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro”, assicura.

