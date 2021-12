Decreto anti Covid: cosa cambia dal 27 dicembre | VIDEO

L’aumento dei contagi Covid in Italia e la diffusione della nuova variante Omicron hanno spinto il governo a varare un nuovo decreto anti Covid. Fino al 31 gennaio 2022 saranno vietati gli eventi e le feste all’aperto, obbligo di mascherine anche all’aperto e di Ffp2 nei locali al chiuso (e sui mezzi pubblici) e obbligo di super Green pass per le consumazioni al bancone di bar e ristorati. Vietato consumare cibo e bevande in cinema, teatri ed eventi sportivi. Ridotto l’intervallo di tempo necessario tra le seconda e la terza dose di vaccino (quattro mesi) e anche la durata della validità del green pass (sei mesi).