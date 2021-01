Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 29 gennaio

CRISI DI GOVERNO NEWS – Si chiude oggi il giro di consultazioni indetto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per venire a capo della crisi di governo aperta con le dimissioni del premier Giuseppe Conte. In serata il Capo dello Stato dovrebbe comunicare quale strada verrà intrapresa.

L’ipotesi di un reincarico a Conte ha perso quota nelle ultime ore, dopo che ieri il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha fatto trapelare la sua contrarietà. Renzi auspica un mandato esplorativo e il nome che si fa con insistenza è quello del pentastellato Roberto Fico, presidente della Camera.

La delegazione del M5S è attesa al Quirinale oggi (alle ore 17,00) – subito dopo quella del centrodestra (ore 16,00) – e finora il Movimento ha sempre ribadito di sostenere unicamente Conte. Stesso nome fatto ieri durante le consultazioni dal Partito democratico. Di seguito le ultime notizie di oggi, aggiornate in tempo reale.

CRISI DI GOVERNO: LE ULTIME NEWS | DIRETTA

Ore 9.00 – Meloni: “Spero Colle sciolga Camere” – “Spero che alla fine il presidente della Repubblica decida di sciogliere le Camere. Sarebbe la cosa più veloce e utile al Paese”. Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Radio Anch’io su Rai Radio Uno.

Ore 07.00 – Orlando (Pd): “Non vedo aperture a un governo ‘Ursula’ o simili” – “Non mi pare che ci sia l’apertura ad un governo Ursula o altre formule simili, visto che Berlusconi ha deciso di andare da Mattarella insieme al centrodestra unito, e in politica i gesti contano. Per il Pd, il Conte Ter ci deve essere, perché è l’unico punto di equilibrio per questa maggioranza”. Lo dice Andrea Orlando (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

CRISI DI GOVERNO: COSA È SUCCESSO IERI

Ieri, giovedì 28 gennaio, è stato il secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto le delegazioni dei Gruppi Misti di Camera e Senato, di Liberi e Uguali, Italia Viva e Partito democratico.

Uscito dall’incontro con il Capo dello Stato, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha dichiarato: “No alle elezioni, serve un governo, va bene anche un esecutivo politico. Negli ultimi 15 giorni Italia Viva è stata insultata, ci dicano se c’è un veto su di noi. Conte? Non è il momento di fare nomi, prima dobbiamo discutere di contenuti”.

Poco dopo, però, le agenzie di stampa hanno battuto un paio di lanci nei quali fonti di Italia Viva hanno fatto sapere che Renzi ha espresso al presidente Mattarella la sua contrarietà a un reincarico in questa fase a Giuseppe Conte, auspicando invece la strada del mandato esplorativo.

La frenata di Renzi sul nome di Conte è stata una doccia fredda per il premier dimissionario, ma anche per il Partito democratico, che nelle consultazioni con Mattarella ha invece indicato la propria preferenza per un reincarico a Conte.

Senza l’appoggio di Italia Viva, il premier dimissionario – che non è riuscito a mettere insieme la famosa pattuglia dei senatori “responsabili” – vedrebbe allontanarsi la prospettiva di un Governo Conte ter.

