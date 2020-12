Dopo una settimana di spaccature e tensioni nella maggioranza, è giunto il giorno del voto in parlamento sulla controversa riforma del Mes, il Fondo salva stati europeo. Oggi, mercoledì 9 dicembre, alle 9, si terranno le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera, in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, dopo i deputati passeranno al voto sulle risoluzioni. Seguirà lo stesso iter al Senato dalle ore 16.

Ieri la maggioranza è riuscita a trovare un’intesa con la “fronda” dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle (42 deputati e 16 senatori) che avevano firmato una lettera in cui sostenevano l’intenzione di non votare a favore della riforma sul Mes, aprendo la strada a una crisi di governo. Giorni di mediazione nella maggioranza hanno poi portato al rientro della fronda – anche se restano alcune posizioni ancora distanti nei gruppi parlamentari M5s – dunque l’esecutivo dovrebbe avere i numeri in parlamento per il via libera alla risoluzione di maggioranza sulla riforma. Anche Italia Viva ha dato l’ok all’intesa politica raggiunta ma firmerà il testo solo dopo aver ascoltato le comunicazioni del premier Conte in Parlamento in vista del Consiglio Ue.

La risoluzione di maggioranza

Secondo le anticipazioni diffuse ieri sera, la risoluzione dà l’ok al mandato di Conte in Ue ma chiede di modificare profondamente il patto di stabilità prima della sua reintroduzione, sostenere la realizzazione dell’Edis, il sistema europeo di assicurazione dei depositi bancari, e affrontare un processo che superi il carattere intergovernativo dello stesso Mes. Inoltre, nella risoluzione si legge che “lo stato di avanzamento dei lavori su questi temi in agenda sarà verificato in vista della ratifica parlamentare della riforma del trattato del Mes”.

Barbara Lezzi, tra i firmatari della lettera della fronda M5S, ha scritto su Facebook che la risoluzione “rivendica il ruolo del Parlamento in sede di ratifica e avverte che non sarà disposto al voto finale se non ci sarà l’avanzamento significativo del resto del pacchetto di riforme (Edis prima di tutto)”. E specifica che “il testo dovrà essere ulteriormente mediato con il resto delle forze di maggioranza”.

Cosa prevede la riforma sul Mes

Il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) è conosciuto anche come Fondo salva-Stati. La sua riforma è un dossier Ue che risale a prima della pandemia di Covid e che già era tema di forte scontro tra i politici italiani. La riforma, quindi, non riguarda l’utilizzo del Mes cosidetto “sanitario”, cioè di fondi per rafforzare la sanità colpita dalla pandemia, di cui pure si è molto discusso negli ultimi mesi. Piuttosto, attiene all’accordo politico preliminare raggiunto a giugno 2019 dai Paesi Ue su una riforma complessiva da apportare al Fondo. Per la sua entrata in vigore, alla riforma occorre la ratifica dei parlamenti dei singoli Stati.

La riforma interviene su molti temi riguardanti la governance economica e punta a dare al Mes una serie di nuovi compiti, nell’ambito degli obiettivi approvati dai capi di Stato e di governo dell’Ue nel dicembre 2018, per completare l’unione economica e monetaria e, appunto, il fondo Salva-Stati. Il testo si basa su diversi bilastri, tra cui il backstop del Fondo Unico di Risoluzione, le linee di credito del Mes, la sostenibilità del debito, la cooperazione del Mes con la Commissione europea. In particolare, se venisse approvata, la riforma inciderebbe sui prestiti ai Paesi dell’Euro in difficoltà finanziaria e gli aiuti alle banche in crisi.

