Ex grillini oggi “responsabili”: pronti a votare a favore della riforma del Mes

Un gruppo di parlamentari ex M5S, ora al Misto, potrebbero votare a favore della riforma del Mes, il Fondo salva Stati europeo, mercoledì 9 dicembre, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla vigilia del Consiglio Ue. Deputati e senatori ex pentastellati, in questo modo, compenserebbero in parte i voti contrari di una parte dei grillini, schierati contro la riforma, e aiuterebbero l’esecutivo sui numeri in parlamento.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che cita tra i favorevoli a Palazzo Madama Gregorio de Falco, in quota +Europa-Azione, ed Elena Fattori. “Voterò invece sì alle modifiche”, assicura la senatrice, che non nasconde le sue incertezza sul “Mes sanitario”. Anche Luigi Di Marzio, potrebbe aggiungersi ai favorevoli, dopo aver votato diverse volte con la maggioranza.

Paola Nugnes, ora nel gruppo Misto in quota Leu, dà la sua disponibilità a valutare che cosa dirà il premier Conte, prima di decidere, mentre Maurizio Buccarella è orientato a votare a favore. Alcuni, come Tiziana Drago, non si sbilanciano, ma tra gli ex Cinque Stelle ci sono anche dei contrari, come Mario Michele Giarrusso e Marinella Pacifico. Dirà di sì dal Misto ache Sandro Ruotolo, indipendente di centrosinistra.