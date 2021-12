Virologi in tv, la Vigilanza prepara un “decalogo” per la Rai. Giorgetti: “Basta con l’invasione di esperti nei talk”

Un decalogo per invitare la Rai a offrire un’informazione “corretta” sulla pandemia di Covid-19. È la proposta a cui starebbe lavorando il presidente della Commissione di vigilanza Alberto Barachini, dopo le dure critiche espresse ieri dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti allo spazio dato agli esperti in televisione.

“Adesso basta, è arrivato il momento di smetterla con l’invasione dei virologi in tv che rischia solo di alimentare confusione e incertezza”, avrebbe detto ieri Giorgetti durante la riunione della cabina di regia, in cui è arrivata l’intesa per le nuove misure anti-Covid approvate poi dal governo.

“Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione. Verità che sono state sistematicamente smentite dai fatti”, è la sintesi del pensiero del ministro leghista, che, secondo La Repubblica, ha trovato d’accordo Mario Draghi. Anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, avrebbe detto a Giorgetti che andrebbero presi provvedimenti a riguardo.

L’intervento proposto dal presidente della Commissione di vigilanza Barachini chiederà di evitare la “logica da infotainment”, come affermato in un recente discorso tenuto dal senatore di Forza Italia alla Cattolica, in cui ha invitato a evtare di “indugiare nella rappresentazione teatrale degli opposti e delle contraddizioni alla ricerca del dato di ascolto, inseguendo le realtà private”. Secondo Barachini, la tv di Stato dovrebbe perciò “collocare il confronto tra opinioni divergenti in materia di politica sanitaria all’interno delle sole trasmissioni di informazione” e non all’interno dei talk show.