Decreto festività, dalle mascherine obbligatorie al green pass. Cosa cambia

Giovedì 23 dicembre, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che introduce divieti e restrizioni per il Capodanno e nuove regole per il green pass. Ecco le regole in vigore da lunedì 27 dicembre:

la terza dose potrebbe essere somministrata dopo quattro mesi dalla seconda;

per musei, mostre, parchi tematici e parchi divertimento, centri sociali, sale gioco, sale scommesse e sale bingo, ristorazione al banco; green pass valido per sei mesi . Misura valida a partire dal 1° febbraio 2022;

anche in zona bianca; obbligo di mascherine ffp2 per cinema, teatri, stadi, eventi sportivi al chiuso, mezzi di trasporto a lunga percorrenza e trasporto pubblico;

per cinema, teatri, stadi, eventi sportivi al chiuso, mezzi di trasporto a lunga percorrenza e trasporto pubblico; vietato consumo di cibi e bevande al chiuso : in cinema, teatri e a eventi sportivi;

: , sale da ballo e assimilati. Vietati anche eventi, feste e concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto; obbligo di tampone per i visitatori delle Rsa che non hanno ricevuto la terza dose. Nelle strutture residenziali, socio – assistenziali, sociosanitarie e hospice si può accedere con il green pass rafforzato;

, anche se si è vaccinati. Previsti tamponi a campione al momento dell’ingresso in Italia. In caso di positività, si applica isolamento fiduciario per dieci giorni, chi non ha un alloggio va in un Covid Hotel; per il tracciamento di casi positivi nelle scuole il decreto autorizza la spesa di 9 milioni di euro.